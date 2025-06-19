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Блогерша пожаловалась в полицию на мужа, потеряв двух подписчиков из‑за домашней работы

Фото: Gabrielle Henderson/Unsplash

Индийская блогерша по имени Ниша подала жалобу в полицию на мужа, обвинив его в том, что из‑за домашних обязанностей у нее стало меньше подписчиков. Об этом сообщает The Independent.

Ниша была очень активна в инстаграме* и выкладывала около двух рилсов в день. Конфликт начался после того, как ее муж Виженжра попросил ее меньше времени проводить в интернете и больше заниматься домашними делами.

Ниша временно сократила активность в сети, чтобы уделить внимание хозяйству. Но, заметив, что потеряла двух подписчиков, обвинила в этом мужа. Между супругами произошел серьезный скандал, после чего девушка уехала к родителям в другой город. Там она подала жалобу в полицию на притеснение со стороны мужа.

«У меня стало меньше подписчиков, потому что супруг заставлял мыть посуду и убирать дом. У меня не оставалось времени на рилсы», — пожаловалась блогерша правоохранителям.

Полицейские устроили несколько сеансов медиации для супругов, и Ниша отозвала заявление. Однако Вижендра к тому времени уже успел потерять работу. По данным местных СМИ, сейчас он безуспешно пытается устроиться, проходя собеседования в разных местах. Пара продолжает жить раздельно.

Недавно в США 4-летний мальчик вызвал полицию из‑за мамы, которая съела его мороженое. Правоохранители приехали на вызов, чтобы убедиться, что сообщение о мороженом не было иносказательным кличем о помощи.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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