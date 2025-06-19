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Второй сезон «Открытого брака» выйдет в Okko 10 июля

Фото: Okko

Второй сезон сериала «Открытый брак» выйдет 10 июля. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Okko.

В шоу будет 8 эпизодов. Поклонники первого сезона «Открытого брака» получат ответ на вопрос ― как могли бы развиваться отношения главных героев, если бы они отказались от свободных отношений.

Во втором сезоне «Открытый брак» превратился в настоящий сериал — антологию семейной жизни. По сюжету новые главные герои окажутся в той же ситуации, что и предыдущие: Агния (Юлия Александрова) и Саша (Павел Деревянко) после шестнадцати лет брака одновременно узнают об измене друг друга.

Ситуацию сильно осложняет тот факт, что Саша изменил Агнии с ее лучшей подругой Василисой (Равшана Куркова), которая забеременела. Однако, вместо того чтобы уладить ситуацию, участники конфликта создают чат под названием «Открытая семья», чтобы там выяснять отношения.

В актерский состав картины также вошли Екатерина Вилкова, Артем Ткаченко, Анатолий Кот и Артур Бесчастный. Съемки второго сезона в Петербурге стартовали в октябре 2024-го, а завершились в феврале.

Видео: Okko

«Открытый брак. Акт второй» создавали сценаристы первого сезона Анна Соболевская и Анна Курбатова, которая в этот раз также выступила в качестве режиссера. Художником-постановщиком проекта стала Мария Петрова, оператором ― Дмитрий Бределев, продюсерами ― Рубен Дишдишян, Михаил Курбатов, Юлия Иванова, Арам Мовсесян.

Первый сезон «Открытого брака» вышел в Okko летом 2023 года. В нем главные роли исполнили Антон Васильев и Марина Александрова. Режиссером выступил Иван Китаев («Бывшие», «Без правил»).

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