Второй сезон «Открытого брака» выйдет в Okko 10 июля

Во втором сезоне «Открытый брак» превратился в настоящий сериал — антологию семейной жизни. По сюжету новые главные герои окажутся в той же ситуации, что и предыдущие: Агния (Юлия Александрова) и Саша (Павел Деревянко) после шестнадцати лет брака одновременно узнают об измене друг друга.