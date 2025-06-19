Брэд Питт проехал на гоночном автомобиле почти 10 тыс. км во время подготовки фильма «Формула-1»

Брэд Питт и актер Дэмсон Идрис при подготовке к съемкам фильма «Формула-1» за два года преодолели расстояние в 6 тыс. миль (около 10 тыс. км) на гоночных автомобилях. Об этом Питт рассказал Variety.
Питт признался, что гордится таким результатом. Премьера ленты в США состоится 27 июня. В ней актер играет роль бывшего участника Формулы-1 Санни Хейса. Он становится наставником молодого гонщика Джошуа Пирса, которого сыграл Демсон Идрис.
В процессе съемок актеры тесно сотрудничали с настоящими гонщиками Формулы-1, например, с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Он также выступил в качестве продюсера фильма.
Режиссер Джозеф Косински отметил, что потратил почти год на раскадровку фильма, причем почти каждая ситуация в «Формуле-1» — включая сцены аварий — была вдохновлена реальными событиями. Основные сцены гонок снимались на трассах Формулы-1 по всему миру, в том числе в Сильверстоуне в Англии.
«Это было настоящим вызовом: мы снимали во время реального спортивного события, поэтому не могли следовать собственному графику. Вместо нескольких часов или дней на съемку сцены в некоторых случаях у меня было всего три минуты. Это означало, что у актеров был один или два дубля, чтобы все сделать правильно», — сказал Косински.
Недавно Брэд Питт признался, что хотел бы вновь поработать с любителем экстремальным трюков — Томом Крузом. Актеры снимались вместе в «Интервью с вампиром» в 1994 году, а за кадром после съемок гоняли на картингах.