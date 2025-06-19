Брэд Питт проехал на гоночном автомобиле почти 10 тыс. км во время подготовки фильма «Формула-1»

«Это было настоящим вызовом: мы снимали во время реального спортивного события, поэтому не могли следовать собственному графику. Вместо нескольких часов или дней на съемку сцены в некоторых случаях у меня было всего три минуты. Это означало, что у актеров был один или два дубля, чтобы все сделать правильно», — сказал Косински.