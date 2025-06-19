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Jason Derulo выступит в России с двумя концертами. Он известен по хитам «Wiggle» и «Talk Dirty»

Фото: SAY Agency

В России выступит американский рэпер Jason Derulo, известный по таким хитам, как «Wiggle», «Take You Dancing», «Talk Dirty», «Swalla», «Savage Love» и другим. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы концертов.

Музыкант выступит с большими шоу 26 сентября на ЦСКА Арене в Москве и 28 сентября на СКА Арене в Петербурге. Вместе с Derulo в Россию приедет большая команда: live-бэнд и балет. В техническом райдере артиста — красочные декорации, спецэффекты и крутое световое шоу.

По словам генерального директора SAY Agency Анны Субчевой, переговоры с артистом длились всего полтора месяца. Гонорар Derulo составил менее 1 млн долларов. Организаторы также рассказали, что артист предпочитает тишину вокруг себя за пределами сцены, поэтому для него будет обеспечена полная конфиденциальность: для рэпера закроют целый отель и предоставят неприметные автомобили.

В агентстве подчеркнули, что Derulo придерживается здорового образа жизни и вблизи него категорически запрещено курить. Нарушение этого правила может привести к отмене концерта. В его гримерке должно быть четыре свежевыжатых сока, овощи для приготовления салата, керамическая посуда и металлические приборы.

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