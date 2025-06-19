Jason Derulo выступит в России с двумя концертами. Он известен по хитам «Wiggle» и «Talk Dirty»

По словам генерального директора SAY Agency Анны Субчевой, переговоры с артистом длились всего полтора месяца. Гонорар Derulo составил менее 1 млн долларов. Организаторы также рассказали, что артист предпочитает тишину вокруг себя за пределами сцены, поэтому для него будет обеспечена полная конфиденциальность: для рэпера закроют целый отель и предоставят неприметные автомобили.