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Российские разработчики анонсировали Tsarevna ― мрачный слешер с балетной хореографией

Иллюстрация: Watt Studio/Steam

Российская Watt Studio представила тизер-трейлер Tsarevna ― экшен-слэшера, который сочетает энергичный боевой стиль с грацией балетных движений.

Действие игры развернется в мрачном мире, вдохновленном славянским фольклором и мифами. Главная героиня ― воительница и наследница павшей династии, которая намерена раскрыть тайны своего прошлого. Для этого она отправляется в опасное путешествие по миру, пережившему разрушительную катастрофу.

Игрокам предстоит пройти от небесного Ирия до глубин Подземного царства, минуя проклятые деревни и разрушенные храмы. В процессе придется не только сражаться, но и завоевывать благосклонность языческих богов, преодолевать ловушки и испытания.

Видео: Watt Studio

Боевая система основана на балетной хореографии. Для ее создания использовали захват движений балерины Большого театра Алены Ковалевой.

«Бой — это балетный танец, где шаги, пируэты и взмахи клинка сливаются в единый поток. Уклоняйтесь, парируйте, выстраивайте плавные комбо, используйте обереги и руны, превращая схватку в эффектный спектакль. Сокрушайте врагов разрушительной магией эмоций, но помните: в эти темные времена никакая мощь не дается задаром», ― говорится в описании тайтла в Steam.

Tsarevna должна выйти на ПК в 2026 году, о планах релиза на других платформах не сообщается.

Другой недавний анонс от российских разработчиков — игра «Собакистан» от Terletski Games. Ее действие будет происходить в тоталитарном государстве, населенном разумными собаками. Игра основана на одноименном комиксе Виталия Терлецкого.

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