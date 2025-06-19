«Бой — это балетный танец, где шаги, пируэты и взмахи клинка сливаются в единый поток. Уклоняйтесь, парируйте, выстраивайте плавные комбо, используйте обереги и руны, превращая схватку в эффектный спектакль. Сокрушайте врагов разрушительной магией эмоций, но помните: в эти темные времена никакая мощь не дается задаром», ― говорится в описании тайтла в Steam.