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«Прогулка» Алексея Учителя выйдет в повторный кинопрокат 24 июля

Фото: ТПО «Рок»

Российский фильм «Прогулка» режиссера Алексея Учителя перевыпустят в российский прокат 24 июля в честь 22-летия картины. Об этом сообщила кинокомпания «Рок», которая занималась ее производством.

Действие фильма, вышедшего в 2003 году, разворачивается в Петербурге. В центре сюжета — девушка и два парня, которые отправляются на прогулку. В процессе перед зрителями раскрывается не только портрет города, но и любовная драма.

Видео: ТПО «Рок»

«Учитель» стал вторым культовым романтическим фильмом нулевых, который скоро выйдет в повторный кинопрокат. В июле в кинотеатрах покажут «Питер FM» с Евгением Цыгановым в главной роли. Мелодрама рассказывает о радиоведущей Маше, которая теряет мобильный телефон на улице. Его подбирает архитектор Максим и пытается вернуть гаджет, но никак не может встретиться с девушкой.

Новость о выходе ромкома вызвала бурные реакции: пока одни радовались и перечисляли причины, из‑за которых обожают этот фильм, другие называли его «пустышкой» и «проходняком». Почему о картине сложились противоположные мнения можно прочитать тут.

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