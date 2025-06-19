«Прогулка» Алексея Учителя выйдет в повторный кинопрокат 24 июля

«Учитель» стал вторым культовым романтическим фильмом нулевых, который скоро выйдет в повторный кинопрокат. В июле в кинотеатрах покажут «Питер FM» с Евгением Цыгановым в главной роли. Мелодрама рассказывает о радиоведущей Маше, которая теряет мобильный телефон на улице. Его подбирает архитектор Максим и пытается вернуть гаджет, но никак не может встретиться с девушкой.