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Звезда «Джона Уика 4» сыграет бегуна Бена Джонсона в фильме о допинг-скандале

Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Звезда фильма «Джон Уик: Глава 4» Шамир Андерсон получил роль канадского спринтера Бена Джонсона в фильме «Ненавидь игрока: История Бена Джонсона». Об этом сообщает Deadline.

Андерсон сыграет бегуна, который выиграл Олимпиаду 1988 года, но лишился медали из‑за допинга. В ленте в сатирической манере представят «абсолютно непредвзятый» взгляд на события. Кроме того, в сериале осветят не только сам скандал, но и его влияние на самого Джонсона.

Андерсон отметил, что участие в проекте для него носит личный характер: он вырос в Скарборо, где Бена называли легендой. Актер воспринимает этого спортсмена как противоречивую, но важную фигуру, и считает для себя честью воплотить его образ на экране.

Шоу выйдет в начале 2026 года. Его производством занимается студия New Metric Media в партнерстве с Bay Mills Studios, основанной Андерсоном. Шоураннером выступает Энтони К. Фаррелл.

Сериал создается при участии Джонсона и основан на исследовании канадской писательницы и журналистки Мэри Ормсби. Основные съемки начнутся через два дня в студии Dark Slope в Торонто.

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