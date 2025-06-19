Звезда «Джона Уика 4» сыграет бегуна Бена Джонсона в фильме о допинг-скандале

Андерсон сыграет бегуна, который выиграл Олимпиаду 1988 года, но лишился медали из‑за допинга. В ленте в сатирической манере представят «абсолютно непредвзятый» взгляд на события. Кроме того, в сериале осветят не только сам скандал, но и его влияние на самого Джонсона.