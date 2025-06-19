Стартовали съемки нового фильма М.Найта Шьямалана с Джейком Джилленхолом

Режиссер М. Найт Шьямалан («Сплит», «Дом с прислугой») объявил в соцсетях о начале съемок своего нового фильма под названием «Remain».
«День 1. Съемки начались! Очень благодарен», — написал постановщик, опубликовав фото с хлопушкой. Фильм основан на истории, которую Шьямалан придумал вместе с Николасом Спарксом, который сейчас пишет отдельную версию романа.
Сверхъестественный романтический триллер рассказывает о нью-йоркском архитекторе Тейте Доноване, который отправляется на полуостров Кейп-Код, чтобы спроектировать летний дом для своего лучшего друга.
Он хочет начать все с чистого листа после лечения от острой депрессии. Все еще оплакивая смерть сестры, он встречает Рен, молодую женщину, которая разрушает его тщательно упорядоченный мир.
В главных ролях Джейк Джилленхол, Фиби Дайневор и Эшли Уолтерс. Ожидается, что релиз картины состоится 23 октября 2026 года.