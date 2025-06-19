Кори Майкл Смит сыграет главную роль в триллере Джереми Солнье для A24

Кори Майкл Смит получил свою первую главную роль в полнометражном кино. Он сыграет в новом фильме A24 под названием «Октябрь», сообщает Deadline.
Проект вновь объединит Смита с киностудией6, с которой он уже сотрудничал в триллере «Famous» с Заком Эфроном. Подробности сюжета держатся в тайне, но, по данным СМИ, действие будет происходить на Хэллоуин.
Режиссером и сценаристом грядущего триллера станет Джереми Солнье («Убийственная вечеринка», «Зеленая комната»). Подбор актеров на остальные роли продолжается.
Ранее Смит сыграл миллиардера Вена Париша в сатире HBO под названием «На вершине горы». Его партнерами по ленте стали Стив Карелл, Джейсон Шварцман и Рами Юссеф.