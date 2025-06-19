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В Китае хотят переснять известные фильмы о кунг-фу с помощью технологий искусственного интеллекта

Фото: Swank Motion Picture Co

Китайский кинофонд и его партнеры начали масштабную работу по восстановлению 100 классических фильмов о боевых искусствах с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщили на 27-м Шанхайском международном кинофестивале, пишет Variety.

По словам киноведов, нейросети будут использоваться для улучшения изображения, звука и общего качества картин, при этом они сохранят повествование и эстетику оригинальных фильмов. Таким образом, организаторы стремятся восстановить культурное и кинематографическое наследие китайского кино о боевых искусствах.

«От Брюса Ли до Джеки Чана, от „Крадущегося тигра, затаившегося дракона“ до „Воина волка“ — эти фильмы показали миру жизненную силу и дух китайского народа», — сказал председатель China Film Foundation Чжан Цилинь. «Они — наши кинематографические визитные карточки для мира».

Среди фильмов, которые будут восстановлены с помощью ИИ, — «Кулак ярости», «Большой босс», «Однажды в Китае» и «Пьяный мастер». Председатель Canxing Media Тянь Мин подтвердил, что 10 из 100 фильмов станут приоритетными на первом этапе разработки. На их создание выделят 100 миллионов юаней (более 1 мдрд рублей).

На кинфестивале также презентовали новый анимационный фильм «Лучшее будущее: Киберграница». Он позиционируется как первая в мире анимационная лента, полностью созданная с помощью искусственного интеллекта — от написания сценария и моделирования до анимации и рендеринга.

«Весь этот анимационный фильм был создан всего 30 людьми», — отметил продюсер Чжан Цин. «ИИ разрушил барьер между творчеством и исполнением. Производственный цикл увеличился с нескольких лет до нескольких месяцев».

Цин добавил, что сейчас ИИ помогает в написании сценариев, создании эффектов, дубляже и дистрибуции. «В короткометражных фильмах и микродрамах применение нейросетей уже стало нормой», — подчеркнул продюсер.

ИИ активно используют и стриминговые сервисы. Например, недавно Amazon Prime Video запустил функцию дублирования видеоконтента на различные языки при помощи искусственного интеллекта.

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