В Китае хотят переснять известные фильмы о кунг-фу с помощью технологий искусственного интеллекта

Среди фильмов, которые будут восстановлены с помощью ИИ, — «Кулак ярости», «Большой босс», «Однажды в Китае» и «Пьяный мастер». Председатель Canxing Media Тянь Мин подтвердил, что 10 из 100 фильмов станут приоритетными на первом этапе разработки. На их создание выделят 100 миллионов юаней (более 1 мдрд рублей).