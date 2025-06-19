В России снимут полнометражный фильм «Ну, погоди!»

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева напомнила, что мультсериал уже много лет один из любимых у миллионов зрителей, согласно опросам. «Это тот фильм, который можно пересматривать много раз и каждый раз испытывать радость от встречи с любимыми героями. Погоня волка за зайцем, как и их дружба и противостояние, — та самая история, которая может длиться бесконечно», — добавила она.