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В России снимут полнометражный фильм «Ну, погоди!»

Фото: «Союзмультфильм»

НТВ и «Союзмультфильм» снимут полнометражный фильм «Ну, погоди!». Такое соглашение между телеканалом и киностудией было подписано на площадке ПМЭФ, сообщает ТАСС.

Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн подчеркнул, что «Ну, погоди!» — это не просто популярный мультфильм, а важная часть культурного наследия: «Полнометражный фильм, без сомнения, продолжит тренд на перезапуск советских мультфильмов и станет частью мультвселенной, где знакомые персонажи обретают новую жизнь».

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева напомнила, что мультсериал уже много лет один из любимых у миллионов зрителей, согласно опросам. «Это тот фильм, который можно пересматривать много раз и каждый раз испытывать радость от встречи с любимыми героями. Погоня волка за зайцем, как и их дружба и противостояние, — та самая история, которая может длиться бесконечно», — добавила она.

Премьера фильма состоится в 2028 году. Подробности сюжета пока не раскрываются. Производством займется кинокомпания «Темп» при участии «Союзмультфильма», а НТВ выступит генеральным информационным партнером проекта.

Первый выпуск «Ну, погоди!» о безуспешных попытках Волка поймать Зайца увидел свет 6 мая 1969 года. Режиссер — Вячеслав Котеночкин, роль Волка озвучивал Анатолий Папанов, зайца — Клара Румянцева. В основу всей серии лег «нулевой» эпизод, показанный в альманахе «Веселая карусель».

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