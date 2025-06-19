В России снимут полнометражный фильм «Ну, погоди!»

НТВ и «Союзмультфильм» снимут полнометражный фильм «Ну, погоди!». Такое соглашение между телеканалом и киностудией было подписано на площадке ПМЭФ, сообщает ТАСС.
Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн подчеркнул, что «Ну, погоди!» — это не просто популярный мультфильм, а важная часть культурного наследия: «Полнометражный фильм, без сомнения, продолжит тренд на перезапуск советских мультфильмов и станет частью мультвселенной, где знакомые персонажи обретают новую жизнь».
Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева напомнила, что мультсериал уже много лет один из любимых у миллионов зрителей, согласно опросам. «Это тот фильм, который можно пересматривать много раз и каждый раз испытывать радость от встречи с любимыми героями. Погоня волка за зайцем, как и их дружба и противостояние, — та самая история, которая может длиться бесконечно», — добавила она.
Премьера фильма состоится в 2028 году. Подробности сюжета пока не раскрываются. Производством займется кинокомпания «Темп» при участии «Союзмультфильма», а НТВ выступит генеральным информационным партнером проекта.
Первый выпуск «Ну, погоди!» о безуспешных попытках Волка поймать Зайца увидел свет 6 мая 1969 года. Режиссер — Вячеслав Котеночкин, роль Волка озвучивал Анатолий Папанов, зайца — Клара Румянцева. В основу всей серии лег «нулевой» эпизод, показанный в альманахе «Веселая карусель».