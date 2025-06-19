«Охотник за разумом» Дэвида Финчера может вернуться на экраны в новом формате

Он отметил, что больше информации о сиквеле нет. По словам актера, чтобы он вышел, Финчеру должен понравиться сценарий, который напишет команда проекта. «Солнце, луна и звезды должны сойтись», — добавил актер и подчеркнул, что был бы рад снова вернуться к роли.