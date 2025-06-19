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«Охотник за разумом» Дэвида Финчера может вернуться на экраны в новом формате

Фото: Netflix

Сериал «Охотник за разумом» Дэвида Финчера может получить продолжение. Об этом рассказал актер Холт Маккэллани в интервью CBR.

По словам исполнителя роли Билла Тенча, продолжение шоу пока еще в планах. Сейчас идет работа над его сценарием.

«Я несколько месяцев назад встречался с Дэвидом Финчером у него в офисе, и он сказал мне, что [„Охотник за разумом“] может вернуться в виде трех двухчасовых фильмов», — сказал Маккэлани.

Он отметил, что больше информации о сиквеле нет. По словам актера, чтобы он вышел, Финчеру должен понравиться сценарий, который напишет команда проекта. «Солнце, луна и звезды должны сойтись», — добавил актер и подчеркнул, что был бы рад снова вернуться к роли.

Сериал «Охотник за разумом» рассказывает об агентах ФБР, проводящих интервью с серийными убийцами для понимания их образа мыслей и раскрытия текущих преступлений. В частности, второй сезон был сосредоточен на серии из 28 убийств в Атланте, которые происходили с 1979 по 1981 год.

Первый сезон шоу вышел в 2017 году, а второй — в 2019. Зрители и критики хорошо встретили шоу, однако высоких рейтингов оно не показало. В 2023 году Дэвид Финчер заявил, что Netflix не планирует снимать продолжение сериала, поскольку он «слишком дорогой».

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