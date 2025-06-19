Павел Дуров написал завещание: «Защита свобод приносит много врагов»

Павел Дуров составил завещание. Об этом основатель Telegram рассказал в интервью журналу Le Point.
По словам предпринимателя, такой шаг связан с рисками, которые сопровождают его деятельность: «Защита свобод приносит много врагов, в том числе среди могущественных государств. Я хочу защитить своих детей, но также и компанию, которую я создал. Я хочу, чтобы Telegram навсегда остался верен тем ценностям, которые я отстаиваю».
Дуров отметил, что его дети не получат доступ к его состоянию раньше, чем через «30 лет с сегодняшнего дня»: «Я хочу, чтобы они росли как обычные люди, учились быть самостоятельными, доверять себе, чтобы могли творить, а не зависеть от банковского счета».
Бизнесмен также рассказал о своей семье. У него, по его словам, шестеро официально признанных детей от трех разных женщин, а также более ста детей, рожденных с использованием его донорской спермы. Один из сыновей, по словам Дурова, родился недавно, однако он «пропускает первые месяцы его жизни», поскольку не может покинуть территорию Франции.
Павла Дурова задержали в аэропорту имени Шарля де Голля в августе 2024 года. Прокуратура Парижа утверждала, что задержание связано с делом, в котором фигурируют 12 статей, в том числе соучастие в киберпреступлениях и отмывание денег. Позднее прокуратура заявляла, что Дурову предъявили обвинения в шести правонарушениях.
Дуров после освобождения из‑под стражи под залог в 5 млн евро утверждал, что может понести наказание за незаконное использование мессенджера другими людьми. Он отмечал, что если страна недовольна каким‑то интернет-сервисом, то она должна начать судебный процесс против самого сервиса, а не его создателя.
После задержания Дурова в работу Telegram внесли несколько изменений. В частности, из сервиса убрали функцию «Люди рядом», из‑за которой были проблемы с мошенниками и ботами, вместо нее появилась функция «Бизнес рядом». Со страницы FAQ Telegram пропала формулировка, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. Теперь пользователи смогут жаловаться модераторам на противоправный контент в чатах и частных группах мессенджера.
В декабре Дуров дал показания по существу дела во французском суде. Журналистам он сказал, что верит в правосудие во Франции.