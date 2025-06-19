Павел Дуров написал завещание: «Защита свобод приносит много врагов»

Бизнесмен также рассказал о своей семье. У него, по его словам, шестеро официально признанных детей от трех разных женщин, а также более ста детей, рожденных с использованием его донорской спермы. Один из сыновей, по словам Дурова, родился недавно, однако он «пропускает первые месяцы его жизни», поскольку не может покинуть территорию Франции.