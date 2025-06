Мультфильм Пола Маккартни «High in the Clouds» выйдет в российский прокат

В декабре Пол Маккартни и Ринго Старр воссоединились на сцене во время концерта в Лондоне. Дуэт исполнил классические песни ливерпульской четверки «Helter Skelter» и «Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band». Музыкой занимаются и сыновья лидеров The Beatles. Сын Ринго Старра Зак Старки, Джеймс Маккартни и Шон Оно Леннон недавно записали песню «Rip-Off» для группы «Mantra of the Cosmos».