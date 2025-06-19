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Мультфильм Пола Маккартни «High in the Clouds» выйдет в российский прокат

Фото: Jo Hale/Getty Images

Компания «Экспонента фильм» выпустит в российский прокат мультфильм — «High in the Clouds». Премьера состоится в 2027 году. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

В основу проекта легла одноименная детская книга, написанная Полом Маккартни в 2005 году. Премьера анимационного блокбастера должна была состояться в 2015 году, но ее постоянно откладывали. В 2023 году к проекту подключилась французская киностудия Gaumont.

Картина расскажет о бельчонке Виррале. Он живет в самом скучном мире — мире без музыки. Дива-сова запретила любые мелодии в их городе. В поисках вдохновения бельчонок отправляется в необычное путешествие, чтобы встретить новых друзей, найти себя и вновь услышать звуки.

© Фото: Sky Cinema

Вопреки запретам совы в фильме будет много песен, которые исполнят Лайонел Ричи, Селин Дион, Ринго Старр и сам сэр Пол Маккартни. В ленте также задействованы Идрис Эльба, Джимми Фэллон, Пом Клементьефф, Ханна Уоддингем, Клеманс Поэзи и другие звезды.

Над мультфильмом поработают режиссер Тоби Генкель («Изумительный Морис»), сценарист Джон Крокер («Приключения Паддингтона-2») и художник-постановщик Патрик Ханенбергер («Хранители снов», «Лего. Фильм 2»).

В декабре Пол Маккартни и Ринго Старр воссоединились на сцене во время концерта в Лондоне. Дуэт исполнил классические песни ливерпульской четверки «Helter Skelter» и «Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band». Музыкой занимаются и сыновья лидеров The Beatles. Сын Ринго Старра Зак Старки, Джеймс Маккартни и Шон Оно Леннон недавно записали песню «Rip-Off» для группы «Mantra of the Cosmos».

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