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Посмотрите трейлер 17-го сезона «В Филадельфии всегда солнечно»

Фото: FX Productions

FX Networks опубликовал первый трейлер семнадцатого сезона комедии «В Филадельфии всегда солнечно». Премьера продолжения сериала состоится 9 июля.

В ролике показали кадры из эпизода-кроссовера с сериалом «Начальная школа „Эбботт“» и неожиданная пародия на шоу «Золотой холостяк» от ABC. Джесси Палмер, ведущий реалити, объявляет в начале трейлера, что Фрэнка Рейнольдса в исполнении Дэнни ДеВито выбрали новым золотым холостяком.

Сам Фрэнк не скрывает своего энтузиазма: «Не могу дождаться, когда найду первоклассную, аппетитную задницу… которую можно любить». Помимо романтических приключений Фрэнка, в трейлере показаны драки, аварии, мертвое тело и, похоже, отсылка к другому хиту FX — сериалу «Медведь».

Сериал «В Филадельфии всегда солнечно» рассказывает о жизни пятерых владельцев не слишком успешного ирландского паба «У Пэдди» в Южной Филадельфии. Шоу впервые вышло в эфир в 2005 году.

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