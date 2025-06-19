Посмотрите трейлер 17-го сезона «В Филадельфии всегда солнечно»

FX Networks опубликовал первый трейлер семнадцатого сезона комедии «В Филадельфии всегда солнечно». Премьера продолжения сериала состоится 9 июля.
В ролике показали кадры из эпизода-кроссовера с сериалом «Начальная школа „Эбботт“» и неожиданная пародия на шоу «Золотой холостяк» от ABC. Джесси Палмер, ведущий реалити, объявляет в начале трейлера, что Фрэнка Рейнольдса в исполнении Дэнни ДеВито выбрали новым золотым холостяком.
Сам Фрэнк не скрывает своего энтузиазма: «Не могу дождаться, когда найду первоклассную, аппетитную задницу… которую можно любить». Помимо романтических приключений Фрэнка, в трейлере показаны драки, аварии, мертвое тело и, похоже, отсылка к другому хиту FX — сериалу «Медведь».
Сериал «В Филадельфии всегда солнечно» рассказывает о жизни пятерых владельцев не слишком успешного ирландского паба «У Пэдди» в Южной Филадельфии. Шоу впервые вышло в эфир в 2005 году.