Посмотрите трейлер 17-го сезона «В Филадельфии всегда солнечно»

В ролике показали кадры из эпизода-кроссовера с сериалом «Начальная школа „Эбботт“» и неожиданная пародия на шоу «Золотой холостяк» от ABC. Джесси Палмер, ведущий реалити, объявляет в начале трейлера, что Фрэнка Рейнольдса в исполнении Дэнни ДеВито выбрали новым золотым холостяком.