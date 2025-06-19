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Режиссер «Одного целого» Майкл Шэнкс отверг обвинения в плагиате

Фото: Princess Pictures

Австралийский режиссер и сценарист Майкл Шэнкс, дебютировавший с фильмом «Одно целое», отверг обвинения в плагиате ленты. Об этом сообщает Variety.

Истцы утверждают, что идея фильма была «Лучшая половина» («Better Half»), выпущенной в 2023 году. Обе истории рассказывают о паре, которые по мистическим причинам начинают физически сростаться друг с другом.

В заявлении Шэнкс сказал, что его фильм основан на его собственной истории любви и утраты и что он считает это обвинение невероятно возмутительным: «То, что это было поставлено под сомнение, не только глубоко расстраивает, но и является абсолютной неправдой.

То, что теперь меня обвиняют в краже этой истории — истории, которая так сильно основана на моем собственном жизненном опыте, которую я развивал в течение нескольких лет, — это разрушительно и сильно ударило по мне».

Режиссер отметил, что работа над сценарием началась ещё в 2019 году: тогда он завершил первый драфт и зарегистрировал его в Гильдии сценаристов США. В 2020 году проект получил поддержку от Screen Australia, а уже в 2022-м Шэнкс лично предложил сценарий Дэйву Франко, с которым его познакомил агент из WME.

Премьера «Одного целого» прошла на фестивале «Сандэнс» в начале года. После этого права на показ картины по всему миру купила Neon за 17 млн долларов. В российский прокат фильм выйдет 31 июля — через день после старта показов за рубежом. Прокатчиком выступит «Вольга». Помимо Франко главную роль в ленте сыграла его супруга Элисон Бри.

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