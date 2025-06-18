Звезда «Белого лотоса» Конни Бриттон снимется в комедийном сериале со Стивом Карреллом

Шоу пока не получило официальное название. Лоуренс работает над ним вместе с Мэттом Тарсесом, занимавшимся ранее ситкомом «Клиника». Главную роль в проекте исполнит Стив Каррелл. Бриттон сыграет в сериале его жену.