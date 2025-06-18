Звезда «Белого лотоса» Конни Бриттон снимется в комедийном сериале со Стивом Карреллом

Американская актриса Конни Бриттон, известная по сериалу «Белый лотос» и фильму «Самая везучая девушка», снимется в комедийном сериале HBO, который разрабатывает создатель «Тед Лассо» Билл Лоуренс. Об этом сообщил Deadline.
Шоу пока не получило официальное название. Лоуренс работает над ним вместе с Мэттом Тарсесом, занимавшимся ранее ситкомом «Клиника». Главную роль в проекте исполнит Стив Каррелл. Бриттон сыграет в сериале его жену.
Проект расскажет о жизни студенческого городка и сложных отношениях автора с дочерью. В актеркий состав шоу войдут Чарли Клайв, Даниэль Дэдвайлер, Фил Данстер, Джон С. Макгинли и Лорен Цай.
Первый сезон комедии будет состоять из десяти получасовых эпизодов. Их сценарий уже готов. Когда начнутся съемки, неясно. Сериал выпустит продакшн-компания Doozer совместно с Warner Bros Television.
Лоуренс выступает исполнительным продюсером сериала наряду с Джеффом Инголдом и Лизой Катцер из Doozer Productions, Тарсесом, Джонатаном Криселем, Барби Адлер, Энни Мебейн, Дэвидом Стассеном, Энтони Кингом и Кареллом.