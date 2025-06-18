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Звезда «Белого лотоса» Конни Бриттон снимется в комедийном сериале со Стивом Карреллом

Фото: conniebritton

Американская актриса Конни Бриттон, известная по сериалу «Белый лотос» и фильму «Самая везучая девушка», снимется в комедийном сериале HBO, который разрабатывает создатель «Тед Лассо» Билл Лоуренс. Об этом сообщил Deadline.

Шоу пока не получило официальное название. Лоуренс работает над ним вместе с Мэттом Тарсесом, занимавшимся ранее ситкомом «Клиника». Главную роль в проекте исполнит Стив Каррелл. Бриттон сыграет в сериале его жену.

Проект расскажет о жизни студенческого городка и сложных отношениях автора с дочерью. В актеркий состав шоу войдут Чарли Клайв, Даниэль Дэдвайлер, Фил Данстер, Джон С. Макгинли и Лорен Цай.

Первый сезон комедии будет состоять из десяти получасовых эпизодов. Их сценарий уже готов. Когда начнутся съемки, неясно. Сериал выпустит продакшн-компания Doozer совместно с Warner Bros Television.

Лоуренс выступает исполнительным продюсером сериала наряду с Джеффом Инголдом и Лизой Катцер из Doozer Productions, Тарсесом, Джонатаном Криселем, Барби Адлер, Энни Мебейн, Дэвидом Стассеном, Энтони Кингом и Кареллом.

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