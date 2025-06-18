Автор «Я видел свечение телевизора» завершила съемки нового фильма . Он выйдет в 2026 году

Режиссер фильма «Я видел свечение телевизора» Джейн Шенбрунн поделилась в соцсети Х, что завершила съемки нового хоррора «Подростковый секс и смерть в лагере „Миасма“» («Teenage Sex and Death at Camp Miasma»).
По словам кинематографистки, картина выйдет на экраны в 2026 году. В ней зрители увидят звезду «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон и Ханну Айнбиндер, известную по сериалу «Хитрости».
Будущая лента погрузит зрителей в закулисье слэшер-франшизы под названием «Лагерь „Миасма“». По сюжету, спустя годы после последнего фильма серии кинематографисты приступают к работе над новым.
Он должен оказаться масштабнее, смелее и кровавее предшественников. Однако съемки пойдут не по плану после того, как режиссер впадет в нездоровую одержимость актрисой, которая должна сыграть в его проекте главную роль.
Шенбрунн задумала «Подростковый секс и смерть в лагере „Миасма“» как завершающую часть трилогии, которую она начала фильмами «Мы все идем на всемирную выставку» и «Я видел свечение телевизора».
Картина, по словам кинематографистки, будет куда более брутальной, чем две ее предыдущие работы, но в центре истории по-прежнему будут темы взросления и гендерной идентичности.
Постановщица выпустила свой полнометражный дебют «Мы отправимся на всемирную выставку» в 2021 году. Фильм рассказал про девушку, которая погружается в ролевую хоррор-игру, способную вызывать изменения в теле и сознании игроков. Лента получила 91% свежести на портале Rotten Tomatoes.
Фильм понравился геймдизайнеру Хидэо Кодзиме и впечатлил режиссера Мартина Скорсезе. Сценарист «Таксиста» Пол Шрейдер и вовсе назвал Шенбрун «самым оригинальным режиссером последнего десятилетия».