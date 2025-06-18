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Сабрина Карпентер хочет запретить телефоны на своих концертах

Фото: sabrinacarpenter

Американская певица Сабрина Карпентер призналась в интервью Rolling Stone, что хочет запретить поклонникам использовать телефоны во время ее концертов.

Артистка отметила, что такая мера, вероятно, «разозлит» фанатов. Но, по словам Карпентер, она бы хотела в будущем ограничить возможность снимать ее по ходу выступлений. «Сейчас моя кожа мягкая и упругая. Все в порядке. Не приближайте меня, когда мне будет 80», — пошутила певица.

Карпентер вспомнила, как посетила концерт дуэта Silk Sonic, на котором нельзя было пользоваться гаджетами. «Они заперли мой телефон. Никогда еще у меня не было лучшего опыта на концерте», — поделилась артистка.

«Я буквально чувствовала, будто отправилась назад во времени в 70-е — во времена, когда я не жила. Я действительно ощущала, словно оказалась там. Все пели, танцевали, смотрели друг на друга и смеялись. Это ощущалось таким, таким прекрасным», — пояснила Сабрина.

Певица подчеркнула, что ей не кажется нормальным приходить на концерт со смартфоном. Впрочем, она добавила, что не может «винить людей за то, что они хотят иметь воспоминания».

Silk Sonic — не единственные музыканты, которые запрещают фанатам пользоваться телефонами во время выступлений. Недавно такой же запрет ввел Ghost для своих концертов в рамках мирового тура. До него Боб Дилан попросил поклонников воздержаться от съемки.

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