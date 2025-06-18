Сабрина Карпентер хочет запретить телефоны на своих концертах

Артистка отметила, что такая мера, вероятно, «разозлит» фанатов. Но, по словам Карпентер, она бы хотела в будущем ограничить возможность снимать ее по ходу выступлений. «Сейчас моя кожа мягкая и упругая. Все в порядке. Не приближайте меня, когда мне будет 80», — пошутила певица.