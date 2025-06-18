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Новый фильм Кэтрин Бигелоу выйдет на Netflix в октябре. Он будет называться «Дом динамита»

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images

Оскароносный режиссер Кэтрин Бигелоу, автор «Повелителя бури» и «Цели номер один», выпустит свой новый фильм «Дом динамита» на стриминговом сервисе Netflix. Релиз состоится 24 октября, написали в соцсетях платформы.

Картина выйдет одновременно в избранных кинотеатрах. Действие в ней развернется в Белом доме после того, как по США запускается неопознанная ракета. Тогда политикам и военным приходится выяснять, кто несет за случившееся ответственность, и решать, как реагировать.

© Netflix

Роли в проекте исполнили Идрис Эльба («Три тысячи лет желаний»), Ребекка Фергюсон («Дюна»), Джаред Харрис («Чернобыль»), Грета Ли («Прошлые жизни»), Трейси Леттс («Ford против Ferrari»), Мозес Инграм («Леди в озере»), Энтони Рамос («Смерч-2») и Гэбриел Бассо («Элегия Хиллбилли»), Джона Хауэр-Кинг («Русалочка») и Джейсон Кларк.

Ожидается, что лента станет одним из самых громких релизов Netflix ближайшей осени. Ее сценарий написал Ноа Оппенгейм («Джеки»). Он выступил сопродюсером фильма наряду с Бигелоу и Грегом Шапиро («Повелитель бури»). Исполнительными продюсерами картины стали Брайан Белл и Сара Бремнер.

Позицицию оператора «Дома динамита» занял номинант на «Оскар» Барри Экройд, монтажера — двукратный лауреат премии Кирк Бакстер. Художником-постановщиком проекта стал Джереми Хиндл, художницей по костюмом выступила Сара Эдвардс. Музыку для ленты создал Фолькер Бертельманн («На Западном фронте без перемен»).

«Дом динамита» станет первой полнометражной работой Бигелоу после фильма «Детройт» 2017 года. В новом проекте режиссер вернется к напряженному, политически заряженному повествованию, которое характерно для большой части ее творчества.

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