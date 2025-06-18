В Чехии стоматолог-самоучка без лицензии два года лечил пациентов по роликам в интернете

На ПМЭФ представили смешариков-мутантов и лабубу с лицами российских политиков
Netflix снимет сериал по роману «Моя блестящая карьера» Майлз Франклин
В США ограбили фуру и взяли 3000 консолей Nintendo Switch 2
В Красноярске установили светофор для сусликов
«Громовержцы*» выйдут в «цифре» 1 июля
SZA рассказала, что верит в магию
Развлекательные комплексы Netflix House откроются в США в конце 2025 года
Чирлидеры команды «Даллас Ковбойс» получили 400%-ную прибавку к зарплате после сериала Netflix о них
Меган Маркл заставляет детей продавать овощи на рынке
В Карелии стартовали съемки фильма по роману «Лес» Светланы Тюльбашевой
«Возвращение в Сайлент-Хилл» выйдет в мировой прокат 23 января 2026 года
Ребел Уилсон рассказала о травме на съемках «Шпионской свадьбы», из‑за которой понадобилась операция
До «Форс-мажоров» Меган Маркл сталкивалась с отказами на кастингах из‑за смешанной расы
Популяция антарктических тюленей резко сокращается из‑за таяния морского льда
Сибирские художники и «Сироткин»: в Красноярске пройдет ярмарка современного искусства Scan Fair
В Казахстане отменили концерт Земфиры
Производитель напитков «Жидкая смерть» выпустил холодный чай с ДНК Оззи Осборна
Робин Райт рассказала, что ей отказывались платить столько же, сколько Кевину Спейси
Netflix работает над ребутом сериала «Земля исчезнувших»
Посетители Пикника Афиши х Сбер станут героями фильмов ― в тематической зоне Okko
Кодзима анонсировал мультфильм по вселенной Death Stranding. Сценарий пишет Аарон Гузиковски
В мире набирает популярность «лечение книгами»
Макрон опубликовал ролик с участниками саммита G7 под трек «Капибара» российского исполнителя
Ида Брук из «Укрытия» и сын Джейсона Момоа сыграют в «Дюне-3»
Амиран Сардаров присоединился к рейду движения «Стоп-шар»
Психическое здоровье отца влияет на развитие ребенка
Владелица дома Уолтера Уайта из «Во все тяжкие» начала отгонять фанатов водой из шланга
В Нью-Йорке ресторатор отпустил 110-летнего лобстера в открытый океан

В Чехии стоматолог-самоучка без лицензии два года лечил пациентов по роликам в интернете

Фото: Rosario Fernandes

В Чехии задержали семью из трех человек, которая лечила пациентов без лицензии и медицинского образования. Об этом сообщает The Guardian.

В 2023 году трое родственников открыли стоматологическую клинику в городе Гавличкув-Брод. 22-летний мужчина, выдававший себя за стоматолога, проводил осмотры, удалял зубы, лечил корневые каналы и делал анестезию. Всему этому он научился из роликов в интернете.

50-летняя женщина трудилась медсестрой. По данным полиции, она официально работала в сфере здравоохранения и поставляла в медучреждение анестетики и другие стоматологические материалы, к которым у нее был доступ. В их числе — пломбы, чистящий порошок, клей, слепочный материал и многое другое.

Другой 44-летний мужчина предоставлял помещение и изготавливал протезы для пациентов. Кем друг другу приходились родственники, неизвестно.

Правоохранители не сообщили, жаловались ли на работу клиники пациенты, однако отметили, что самоучка и его подельники заработали на них 4 млн чешских крон (14,5 млн рублей).

Подозреваемых задержали. Помимо ведения незаконного бизнеса и отмывания денег троице также предъявили обвинения в попытке нанесения побоев, торговле наркотиками и краже. Жителям Чехии грозит до 8 лет лишения свободы.

Недавно другой стоматолог из Швеции обратился в полицию и рассказал о маленьких пациентах, у которых диагностировал обширный кариес. Дело дошло до суда, который посчитал, что родители плохо следили за гигиеной полости рта своих детей. Супругов приговорили к 8 месяцам колонии.

Расскажите друзьям