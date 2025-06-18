В Чехии стоматолог-самоучка без лицензии два года лечил пациентов по роликам в интернете

В Чехии задержали семью из трех человек, которая лечила пациентов без лицензии и медицинского образования. Об этом сообщает The Guardian.
В 2023 году трое родственников открыли стоматологическую клинику в городе Гавличкув-Брод. 22-летний мужчина, выдававший себя за стоматолога, проводил осмотры, удалял зубы, лечил корневые каналы и делал анестезию. Всему этому он научился из роликов в интернете.
50-летняя женщина трудилась медсестрой. По данным полиции, она официально работала в сфере здравоохранения и поставляла в медучреждение анестетики и другие стоматологические материалы, к которым у нее был доступ. В их числе — пломбы, чистящий порошок, клей, слепочный материал и многое другое.
Другой 44-летний мужчина предоставлял помещение и изготавливал протезы для пациентов. Кем друг другу приходились родственники, неизвестно.
Правоохранители не сообщили, жаловались ли на работу клиники пациенты, однако отметили, что самоучка и его подельники заработали на них 4 млн чешских крон (14,5 млн рублей).
Подозреваемых задержали. Помимо ведения незаконного бизнеса и отмывания денег троице также предъявили обвинения в попытке нанесения побоев, торговле наркотиками и краже. Жителям Чехии грозит до 8 лет лишения свободы.
Недавно другой стоматолог из Швеции обратился в полицию и рассказал о маленьких пациентах, у которых диагностировал обширный кариес. Дело дошло до суда, который посчитал, что родители плохо следили за гигиеной полости рта своих детей. Супругов приговорили к 8 месяцам колонии.