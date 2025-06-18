В Чехии стоматолог-самоучка без лицензии два года лечил пациентов по роликам в интернете

50-летняя женщина трудилась медсестрой. По данным полиции, она официально работала в сфере здравоохранения и поставляла в медучреждение анестетики и другие стоматологические материалы, к которым у нее был доступ. В их числе — пломбы, чистящий порошок, клей, слепочный материал и многое другое.