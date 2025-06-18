Стив Бушеми появился в образе нового директора академии «Невермор» в тизере продолжения «Уэнсдэй»

На ПМЭФ представили смешариков-мутантов и лабубу с лицами российских политиков
В Чехии стоматолог-самоучка без лицензии два года лечил пациентов по роликам в интернете
Netflix снимет сериал по роману «Моя блестящая карьера» Майлз Франклин
В США ограбили фуру и взяли 3000 консолей Nintendo Switch 2
В Красноярске установили светофор для сусликов
«Громовержцы*» выйдут в «цифре» 1 июля
SZA рассказала, что верит в магию
Развлекательные комплексы Netflix House откроются в США в конце 2025 года
Чирлидеры команды «Даллас Ковбойс» получили 400%-ную прибавку к зарплате после сериала Netflix о них
Меган Маркл заставляет детей продавать овощи на рынке
В Карелии стартовали съемки фильма по роману «Лес» Светланы Тюльбашевой
«Возвращение в Сайлент-Хилл» выйдет в мировой прокат 23 января 2026 года
Ребел Уилсон рассказала о травме на съемках «Шпионской свадьбы», из‑за которой понадобилась операция
До «Форс-мажоров» Меган Маркл сталкивалась с отказами на кастингах из‑за смешанной расы
Популяция антарктических тюленей резко сокращается из‑за таяния морского льда
Сибирские художники и «Сироткин»: в Красноярске пройдет ярмарка современного искусства Scan Fair
В Казахстане отменили концерт Земфиры
Производитель напитков «Жидкая смерть» выпустил холодный чай с ДНК Оззи Осборна
Робин Райт рассказала, что ей отказывались платить столько же, сколько Кевину Спейси
Netflix работает над ребутом сериала «Земля исчезнувших»
Посетители Пикника Афиши х Сбер станут героями фильмов ― в тематической зоне Okko
Кодзима анонсировал мультфильм по вселенной Death Stranding. Сценарий пишет Аарон Гузиковски
В мире набирает популярность «лечение книгами»
Макрон опубликовал ролик с участниками саммита G7 под трек «Капибара» российского исполнителя
Ида Брук из «Укрытия» и сын Джейсона Момоа сыграют в «Дюне-3»
Амиран Сардаров присоединился к рейду движения «Стоп-шар»
Психическое здоровье отца влияет на развитие ребенка
Владелица дома Уолтера Уайта из «Во все тяжкие» начала отгонять фанатов водой из шланга

Стив Бушеми появился в образе нового директора академии «Невермор» в тизере продолжения «Уэнсдэй»

Фото: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix появился тизер второго сезона сериала «Уэнсдэй». Первая его часть выйдет на стриминговом сервисе 6 августа, вторая — 3 сентября.

В ролике Стив Бушеми предстал в образе нового директора академии «Невермор» Барта Дорта. Он пригласил зрителей на экскурсию по школе и пообещал «исправить все ошибки» предыдущей главы учебного заведения Лариссы Уимс.

Видео: Netflix/YouTube

«В этом году я верну „Невермор“ его прежнюю славу, пополнив наши ряды новой партией энергичных молодых изгоев», — заявил Дорт. Студенты академии Бьянка и Энид отметили, что каждый сможет быть собой в школе.

«Даже если ваша личность напоминает скрежет ногтями по классной доске», — язвительно добавила Уэнсдэй. Ее роль во втором сезоне шоу по-прежнему исполняет Дженна Ортега.

Помимо нее в продолжении сериала появятся Гвендолин Кристи, Луис Гусман, Кэтрин Зита-Джонс, Кристина Риччи, Леди Гага, Тандиве Ньютон и Кристофер Ллойд. Ранее Ортега рассказала, что зрителей ждет слешер-эпизод.

Сериал «Уэнсдэй» вышел на стрим-сервисе осенью 2022 года. Он рассказал о взрослении дочери Мартиши и Гомеса Аддамс — персонажей культового комикса Чарльза Аддамса, появившихся впервые в 1938 году. Шоу стало хитом. В начале 2023 года сериал продлили на второй сезон, а в октябре 2024-го — на третий.

Расскажите друзьям