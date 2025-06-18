Стив Бушеми появился в образе нового директора академии «Невермор» в тизере продолжения «Уэнсдэй»

На ютуб-канале Netflix появился тизер второго сезона сериала «Уэнсдэй». Первая его часть выйдет на стриминговом сервисе 6 августа, вторая — 3 сентября.
В ролике Стив Бушеми предстал в образе нового директора академии «Невермор» Барта Дорта. Он пригласил зрителей на экскурсию по школе и пообещал «исправить все ошибки» предыдущей главы учебного заведения Лариссы Уимс.
«В этом году я верну „Невермор“ его прежнюю славу, пополнив наши ряды новой партией энергичных молодых изгоев», — заявил Дорт. Студенты академии Бьянка и Энид отметили, что каждый сможет быть собой в школе.
«Даже если ваша личность напоминает скрежет ногтями по классной доске», — язвительно добавила Уэнсдэй. Ее роль во втором сезоне шоу по-прежнему исполняет Дженна Ортега.
Помимо нее в продолжении сериала появятся Гвендолин Кристи, Луис Гусман, Кэтрин Зита-Джонс, Кристина Риччи, Леди Гага, Тандиве Ньютон и Кристофер Ллойд. Ранее Ортега рассказала, что зрителей ждет слешер-эпизод.
Сериал «Уэнсдэй» вышел на стрим-сервисе осенью 2022 года. Он рассказал о взрослении дочери Мартиши и Гомеса Аддамс — персонажей культового комикса Чарльза Аддамса, появившихся впервые в 1938 году. Шоу стало хитом. В начале 2023 года сериал продлили на второй сезон, а в октябре 2024-го — на третий.