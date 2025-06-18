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Netflix снимет сериал по роману «Моя блестящая карьера» Майлз Франклин

Фото: Event Cinemas

Стриминговый сервис Netflix выпустит сериал по роману писательницы Майлз Франклин «Моя блестящая карьера» 1901 года. Об этом сообщает Deadline.

Шоу расскажет об амбициозной девушке Сибилле Мелвин, выросшей в сельской Австралии в 1890-х годах и мечтающей о карьере писательницы. Главную роль в сериале исполнит Филиппа Нортист («Стендап по дружбе», «Хороший коп, плохой коп»). В ленте также снимутся Кристофер Чун («Медленные лошади») в роли Гарри, Анна Ченселлор («Мечтатели») в роли миссис Босье. Женевьев О’Райлли («Принцесса Диана. Последний день в Париже») сыграет Хелен, а Кейт Малвани «Великий Гэтсби») — Августу.

Производством занимается Jungle Entertainment. Съемки пройдут в Аделаиде, на студии Adelaide Studios и в живописных локациях Южной Австралии. Режиссерами проекта выступят Алисса МакКлелланд и Энн Рентон. Продюсерами станут Хлоя Рикард, Лиз Доран и Алисса МакКлелланд.

Это уже вторая экранизация книги. В 1989 году вышел фильм «Моя блестящая карьера». Главные роли в нем сыграли Сэм Нилл и Джуди Дэвис.

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