Netflix снимет сериал по роману «Моя блестящая карьера» Майлз Франклин

Шоу расскажет об амбициозной девушке Сибилле Мелвин, выросшей в сельской Австралии в 1890-х годах и мечтающей о карьере писательницы. Главную роль в сериале исполнит Филиппа Нортист («Стендап по дружбе», «Хороший коп, плохой коп»). В ленте также снимутся Кристофер Чун («Медленные лошади») в роли Гарри, Анна Ченселлор («Мечтатели») в роли миссис Босье. Женевьев О’Райлли («Принцесса Диана. Последний день в Париже») сыграет Хелен, а Кейт Малвани «Великий Гэтсби») — Августу.