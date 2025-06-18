Netflix снимет сериал по роману «Моя блестящая карьера» Майлз Франклин

Стриминговый сервис Netflix выпустит сериал по роману писательницы Майлз Франклин «Моя блестящая карьера» 1901 года. Об этом сообщает Deadline.
Шоу расскажет об амбициозной девушке Сибилле Мелвин, выросшей в сельской Австралии в 1890-х годах и мечтающей о карьере писательницы. Главную роль в сериале исполнит Филиппа Нортист («Стендап по дружбе», «Хороший коп, плохой коп»). В ленте также снимутся Кристофер Чун («Медленные лошади») в роли Гарри, Анна Ченселлор («Мечтатели») в роли миссис Босье. Женевьев О’Райлли («Принцесса Диана. Последний день в Париже») сыграет Хелен, а Кейт Малвани «Великий Гэтсби») — Августу.
Производством занимается Jungle Entertainment. Съемки пройдут в Аделаиде, на студии Adelaide Studios и в живописных локациях Южной Австралии. Режиссерами проекта выступят Алисса МакКлелланд и Энн Рентон. Продюсерами станут Хлоя Рикард, Лиз Доран и Алисса МакКлелланд.
Это уже вторая экранизация книги. В 1989 году вышел фильм «Моя блестящая карьера». Главные роли в нем сыграли Сэм Нилл и Джуди Дэвис.