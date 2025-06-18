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В США ограбили фуру и взяли 3000 консолей Nintendo Switch 2

Фото: Nintendo

В американском штате Колорадо похитили консоли Nintendo Switch 2 на сумму более 1 млн долларов. Об этом пишет CBS News.

Водитель фуры с приставками направлялся в Техас и сообщил о краже нескольких поддонов. Всего пропало около 3000 консолей Switch 2. В офисе шерифа сообщили, что кто‑то взломал грузовик. Стоимость каждой консоли Switch 2 составляет около 500 долларов. Следователи ищут информацию о подозреваемых. Всех, кто может помочь им в расследовании, просят сообщить по указанному телефону.

Украденные консоли, скорее всего, будут перепродавать через даркнет или вывезут за пределы США. Вычислить эти гаджеты можно будет по специальному коду.

Switch 2 вышли 5 июня. Консоль поставляется с 7,9-дюймовым экраном 1080p с частотой 120 Гц, док-станцией 4K и контроллерами Joy-Con 2, которые могут работать как мышь. Nintendo также анонсировала новую гонку Mario Kart World, в которой есть режим открытого мира и внутриигровые эффекты, зависящие от времени суток и погоды. Игра стала доступной в один день с консолью.

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