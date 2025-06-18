В США ограбили фуру и взяли 3000 консолей Nintendo Switch 2

Switch 2 вышли 5 июня. Консоль поставляется с 7,9-дюймовым экраном 1080p с частотой 120 Гц, док-станцией 4K и контроллерами Joy-Con 2, которые могут работать как мышь. Nintendo также анонсировала новую гонку Mario Kart World, в которой есть режим открытого мира и внутриигровые эффекты, зависящие от времени суток и погоды. Игра стала доступной в один день с консолью.