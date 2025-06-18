В Красноярске установили светофор для сусликов

На ПМЭФ представили смешариков-мутантов и лабубу с лицами российских политиков
«Громовержцы*» выйдут в «цифре» 1 июля
Развлекательные комплексы Netflix House откроются в США в конце 2025 года
Чирлидеры команды «Даллас Ковбойс» получили 400%-ную прибавку к зарплате после сериала Netflix о них
Меган Маркл заставляет детей продавать овощи на рынке
В Карелии стартовали съемки фильма по роману «Лес» Светланы Тюльбашевой
«Возвращение в Сайлент-Хилл» выйдет в мировой прокат 23 января 2026 года
Ребел Уилсон рассказала о травме на съемках «Шпионской свадьбы», из‑за которой понадобилась операция
До «Форс-мажоров» Меган Маркл сталкивалась с отказами на кастингах из‑за смешанной расы
Популяция антарктических тюленей резко сокращается из‑за таяния морского льда
Сибирские художники и «Сироткин»: в Красноярске пройдет ярмарка современного искусства Scan Fair
В Казахстане отменили концерт Земфиры
Производитель напитков «Жидкая смерть» выпустил холодный чай с ДНК Оззи Осборна
Робин Райт рассказала, что ей отказывались платить столько же, сколько Кевину Спейси
Netflix работает над ребутом сериала «Земля исчезнувших»
Посетители Пикника Афиши х Сбер станут героями фильмов ― в тематической зоне Okko
Кодзима анонсировал мультфильм по вселенной Death Stranding. Сценарий пишет Аарон Гузиковски
В мире набирает популярность «лечение книгами»
Макрон опубликовал ролик с участниками саммита G7 под трек «Капибара» российского исполнителя
Ида Брук из «Укрытия» и сын Джейсона Момоа сыграют в «Дюне-3»
Амиран Сардаров присоединился к рейду движения «Стоп-шар»
Психическое здоровье отца влияет на развитие ребенка
Владелица дома Уолтера Уайта из «Во все тяжкие» начала отгонять фанатов водой из шланга
В Нью-Йорке ресторатор отпустил 110-летнего лобстера в открытый океан
«Шерлок Холмс» и «Гарри Поттер»: какие книги читают в России на английском языке
Том Рис Харрис сыграет главную роль в фильме DC о Глиноликом
Видео со львом в продуктовом магазине оказалось сгенерированным ИИ
Бруно Марс выступит на виртуальном фестивале Fortnite

В Красноярске установили светофор для сусликов

Фото: «Татышев-парк»

В Красноярске появился светофор для сусликов. Его установили на острове Татышев в качестве арт-объекта. Об этом сообщил «Проспект Мира» со ссылкой на пресс-службу Татышева.

Идея светофора для грызунов возникла из‑за того, что на острове их очень много. Они часто перебегают дороги в неположенном месте. «Среди сусликов довольно много нарушителей», — подчеркнули в администрации Татышева.

Авторы арт-проекта не рассчитывают, что суслики теперь начнут соблюдать правила дорожного движения, но надеются, что светофор привлечет внимание детей. Он, по задумке, станет поводом обсудить с ними важность соблюдения правил.

В пресс-службе, впрочем, не оставляют надежду, что суслики все же будут пользоваться новой инфраструктурой. Для них на светофоре есть сенсорная кнопка и звуковые сигналы. «Они просто пока не привыкли», — заявили сотрудники.

Татышев-парк — это зеленый остров в центре Красноярска, расположенный на реке Енисей. Его площадь составляет около семи квадратных километров. На острове расположены площадки для занятий спорта, велодорожки и концертная площадка. Жители города приходят на Татышев, чтобы отдохнуть и устроить пикник. Зимой они катаются там на лыжах.

Расскажите друзьям