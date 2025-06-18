В Красноярске установили светофор для сусликов

В Красноярске появился светофор для сусликов. Его установили на острове Татышев в качестве арт-объекта. Об этом сообщил «Проспект Мира» со ссылкой на пресс-службу Татышева.
Идея светофора для грызунов возникла из‑за того, что на острове их очень много. Они часто перебегают дороги в неположенном месте. «Среди сусликов довольно много нарушителей», — подчеркнули в администрации Татышева.
Авторы арт-проекта не рассчитывают, что суслики теперь начнут соблюдать правила дорожного движения, но надеются, что светофор привлечет внимание детей. Он, по задумке, станет поводом обсудить с ними важность соблюдения правил.
В пресс-службе, впрочем, не оставляют надежду, что суслики все же будут пользоваться новой инфраструктурой. Для них на светофоре есть сенсорная кнопка и звуковые сигналы. «Они просто пока не привыкли», — заявили сотрудники.
Татышев-парк — это зеленый остров в центре Красноярска, расположенный на реке Енисей. Его площадь составляет около семи квадратных километров. На острове расположены площадки для занятий спорта, велодорожки и концертная площадка. Жители города приходят на Татышев, чтобы отдохнуть и устроить пикник. Зимой они катаются там на лыжах.