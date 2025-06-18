SZA рассказала, что верит в магию

Она добавила, что «много отдала океану», когда выпускала последний альбом. «Я постоянно хожу к океану, смеюсь и ем пирожные и брауни, а потом отдаю их ему. Я даже не шучу», — рассказала исполнительница. По ее словам, интерес к магии появился еще в детстве: «Я была ненормальной. Мне было трудно найти друзей, потому что я просто рассказывала обо всем этом мистическом дерьме».