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SZA рассказала, что верит в магию

Фото: из соцсетей SZA

Певица SZA призналась, что верит в магию. Об этом она рассказала в разговоре с Чаппел Роан для журнала Interview.

«Все вокруг — это магия», — считает SZA. По ее словам, она получает вдохновение, благодаря водоемам. «Я считаю, что нет такого водоема, рядом с которым я могла бы находиться и не получить какое‑либо послание. Особенно если это водопад. Любая движущаяся вода», — сказала SZA.

«Вода живая. Это сознательная, чувствующая сила. Она хранит память. Мы можем пить только один процент воды, хотя и состоим из нее, и она есть по всему гребаному миру. И я поняла, что вода — это мой канал передачи информации и энергии», — продолжила исполнительница.

Она добавила, что «много отдала океану», когда выпускала последний альбом. «Я постоянно хожу к океану, смеюсь и ем пирожные и брауни, а потом отдаю их ему. Я даже не шучу», — рассказала исполнительница. По ее словам, интерес к магии появился еще в детстве: «Я была ненормальной. Мне было трудно найти друзей, потому что я просто рассказывала обо всем этом мистическом дерьме».

В январе SZA говорила, что хочет выпустить два альбома с детской музыкой и уйти из индустрии, чтобы заняться фермерством. «Я думаю, что просто хочу сделать спокойную детскую музыку и убраться отсюда», — обещала SZA.

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