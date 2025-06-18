«Громовержцы*» выйдут в «цифре» 1 июля

Премьера фильма в России состоялась 1 мая. По сюжету директор ЦРУ Валентина Аллегра де Фонтен нанимает Черную вдову Елену Белову уничтожить доказательства провального эксперимента по созданию новых супергероев и убить Призрака, знакомого зрителям по «Человеку-муравью-2». В ходе задания она сталкивается с Агентом США Джоном Уокером, которому поручили убить ее, а также с Таскмастер, которой заказали Уокера.