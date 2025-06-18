«Громовержцы*» выйдут в «цифре» 1 июля

Marvel в соцсети Х объявила дату выхода фильма «Громовержцы*» в «цифре» и в Blu-ray-формате. На дисках картина появится 29 июня, а в «цифре» — 1 июля.
Премьера фильма в России состоялась 1 мая. По сюжету директор ЦРУ Валентина Аллегра де Фонтен нанимает Черную вдову Елену Белову уничтожить доказательства провального эксперимента по созданию новых супергероев и убить Призрака, знакомого зрителям по «Человеку-муравью-2». В ходе задания она сталкивается с Агентом США Джоном Уокером, которому поручили убить ее, а также с Таскмастер, которой заказали Уокера.
Локация оказывается смертельной ловушкой для всех. Вместо убийства четверка решает бежать и хватает с собой Боба, участника эксперимента «Часовой». В то же время группу выслеживает Зимний солдат и требует от них публично выступить против коррупции де Фонтен.
В картине снялись Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Себастьян Стэн, Джулия Луис-Дрейфус, Уайатт Расселл, Ольга Куриленко, Льюис Пуллман и другие. В одном из интервью Флоренс Пью назвала картину «крутым инди-фильмом в духе A24 про убийц, но с супергероями Marvel».