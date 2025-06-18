На ютуб-канале 20th Century Studios опубликовали трейлер фильма «Спрингстин: Избавь меня от небытия» — байопика об американском певце Брюсе Спрингстине. Он выйдет в кинопрокат 24 октября.
Картину поставил режиссер Скотт Купер («Из пекла», «Недруги», «Всевидящее око») по мотивам одноименной книги Уоррена Зейнса. Главную роль в ленте исполнил Джереми Аллен Уайт («Медведь»).
Ролик показал фрагмент из детства артиста, в котором в роли отца будущей звезды предстал Стивен Грэм («Переходный возраст»). «Когда Брюс был ребенком, в полу его спальни была дыра. Пол должен быть надежным, ты должен иметь возможность стоять на нем. У Брюса этого не было», — говорит закадровый голос.
Он называет музыканта «ремонтником», который с помощью своих песен «латает дыру в том самом полу, латает дыру в самом себе». «Как только он сделает это, он начнет чинить весь мир», — подчеркивает персонаж Джереми Стронга («Ученик. Восхождение Трампа», «Наследники»), менеджер певца Джон Ландау.
Фильм расскажет о начале карьеры Спрингстина и создании альбома «Nebraska» 1982 года. Во время работы над ним Брюс был молодым артистом на пороге мировой славы и изо всех сил пытался совладать с тяготами успеха и призраками прошлого. Релиз «Nebraska» стал поворотным моментом в его творческой и личной жизни.
Помимо Уайта, Грэма и Стронга в картине приняли участие Пол Уолтер Хаузер, Одесса Янг, Габи Хоффман, Марк Марон, Дэвид Крамхолц. Продюсерами картины стали Купер, Эллен Голдсмит-Вейн, Эрик Робинсон, Скотт Стубер, Трейси Лэндон, Джон Вейн и Зейнс.