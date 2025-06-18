Ролик показал фрагмент из детства артиста, в котором в роли отца будущей звезды предстал Стивен Грэм («Переходный возраст»). «Когда Брюс был ребенком, в полу его спальни была дыра. Пол должен быть надежным, ты должен иметь возможность стоять на нем. У Брюса этого не было», — говорит закадровый голос.