Развлекательные комплексы Netflix House откроются в США в конце 2025 года

Стриминговый сервис Netflix объявил, что развлекательные комплексы Netflix House откроются уже в конце 2025 года. Об этом сообщает The Verge.
О строительстве объектов стало известно еще в 2023 году. Комплексы займут бывшие помещения торговых центров. Первый будет находиться в King of Prussia Mall в Филадельфии, а второй — в Galleria Dallas в Далласе.
В Далласе будут построены декорации из фильмов и сериалов Netflix «Игра в кальмара», «Очень странные дела». Там также будет размещен аркадный зал Netflix RePLAY с «физическими испытаниями, захватывающими сюжетными комнатами и играми в стиле ретро», в которых можно будет соревноваться с друзьями или играть в команде.
В Филадельфии в Netflix House будут представлены проекты «Уэнсдэй», «Ван-Пис», «Достать ножи», «Бриджертоны», «Бумажный дом». Посетители смогут почувствовать себя героями сериалов, поиграть в VR-игры, мини-гольф, викторины и другие активности.
Точная дата начала работы обоих Netflix House пока не определена. Однако в 2027 году планируется открытие и третьего парка — в Лас-Вегасе.