Развлекательные комплексы Netflix House откроются в США в конце 2025 года

В Далласе будут построены декорации из фильмов и сериалов Netflix «Игра в кальмара», «Очень странные дела». Там также будет размещен аркадный зал Netflix RePLAY с «физическими испытаниями, захватывающими сюжетными комнатами и играми в стиле ретро», в которых можно будет соревноваться с друзьями или играть в команде.