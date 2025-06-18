Чирлидеры команды «Даллас Ковбойс» получили 400%-ную прибавку к зарплате после сериала Netflix о них

Одна из самых опытных участниц команды Джада МакЛин поделилась с The New York Times, что ей платили всего 15 долларов в час и 500 долларов за выступление в пятый ее год в команде. Другие девушки получали меньше, поскольку, по словам МакЛин, зарплата зависит от опыта.