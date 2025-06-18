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Чирлидеры команды «Даллас Ковбойс» получили 400%-ную прибавку к зарплате после сериала Netflix о них

Фото: Netflix/YouTube

Чирлидеры футбольной команды «Даллас Ковбойс» получили 400%-ную прибавку к зарплате после успеха документального сериала Netflix о них. Об этом сообщил Independent.

Шоу «Любимицы Америки: чирлидеры „Даллас Ковбойс“» вышло в июне 2024 года. Оно рассказало о многоступенчатом и сложном отборе, который проходят молодые танцовщицы, чтобы присоединиться к самой популярной в США чир-команде.

Проект рассказал, как раз в сезон девушки со всей страны приезжают в тренировочный лагерь «Даллас Ковбойс», чтобы побороться за свою мечту. Хотя сериал отчетливо показал, насколько престижно стать участницей команды, он не раскрыл финансовую сторону жизни чирлидеров.

Второй сезон шоу вышел спустя год и раскрыл, что девушки зарабатывают совсем немного по американским меркам. Чирлидеры «Даллас Ковбойс» получают примерно столько же, сколько официантки в сетях фастфуда — около 38 тысяч долларов в год.

Одна из самых опытных участниц команды Джада МакЛин поделилась с The New York Times, что ей платили всего 15 долларов в час и 500 долларов за выступление в пятый ее год в команде. Другие девушки получали меньше, поскольку, по словам МакЛин, зарплата зависит от опыта.

После релиза первого сезона документального сериала чирлидерши решили бороться за повышение ставки — и добились своего. Со следующего сезона спортсменки будут зарабатывать в четыре раза больше. Это, правда, не повлияет на жизнь многих действующих танцовщиц: состав «Даллас Ковбойс» меняется каждый год.

«Мне нравится тот факт, что я изменила что‑то для тех девочек, которые придут после меня, даже если я сама не смогу извлечь из этого выгоду», — прокомментировала новость участница команды Армани Латимер.

Хотя девушки получили прибавку, их контракты по-прежнему не включают медицинскую страховку. Это ставит чирлидеров в уязвимое положение — во-первых, из‑за специфики системы здравоохранения в США, а во-вторых, из‑за травмоопасности их работы.

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