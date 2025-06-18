Меган Маркл заставляет детей продавать овощи на рынке

По ее словам, cадоводство очень полезно для детей, потому что оно учит их быть терпеливыми и ценить еду. «Итак, вы начинаете с семян и наблюдаете, как они прорастают, а они ждут. Но после этого возникает вопрос: хотите ли вы продать свой урожай? И хотите ли вы поделиться им? И что вы собираетесь делать с деньгами, когда они у вас будут?», — сказала Меган.