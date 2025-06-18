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Меган Маркл заставляет детей продавать овощи на рынке

Фото: Netflix/YouTube

Меган Маркл заставляет детей продавать овощи на местном рынке.
Об этом она рассказала в подкасте предприниматель Эммы Грипп.

Герцогиня объяснила, что она и принц Гарри хотят, чтобы сын Арчи и дочь Лили знали цену деньгам. «Мы выращиваем много овощей. Иногда мы устраиваем небольшие распродажи на фермерском рынке. У всего есть своя цена, и я думаю, что это важно понимать. Особенно тем, кому очень повезло иметь привилегии», — сказала Меган.

По ее словам, cадоводство очень полезно для детей, потому что оно учит их быть терпеливыми и ценить еду. «Итак, вы начинаете с семян и наблюдаете, как они прорастают, а они ждут. Но после этого возникает вопрос: хотите ли вы продать свой урожай? И хотите ли вы поделиться им? И что вы собираетесь делать с деньгами, когда они у вас будут?», — сказала Меган.

Меган Маркл недавно поделилась, что на старте актерской карьеры сталкивалась с отказами и нехваткой ролей для актрис смешанной расы. По словам Маркл, в начале 2000-х индустрия была не готова к актрисам вне привычных шаблонов.

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