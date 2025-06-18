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Ребел Уилсон рассказала о травме на съемках «Шпионской свадьбы», из‑за которой понадобилась операция

Фото: Gilbert Flores/Getty Images

Актриса Ребел Уилсон рассказала о травме на съемках «Шпионской свадьбы», из‑за которой понадобилась операция. Об этом пишет People.

«В самую последнюю ночь съемок, в три часа ночи, с нами произошел ужасный несчастный случай: во время драки меня случайно ударили пистолетом по лицу. Этого не должно было случиться, мне разбили нос и меня срочно доставили на «скорой» в больницу», — рассказала актриса.

«Пришлось вызвать пластического хирурга. Он пришел около 6:30 утра, а я просто думала: «А с моим лицом когда‑нибудь все будет в порядке?». Но, к счастью, приехал действительно хороший пластический хирург из Саванны в Джорджии, который все исправил. Мне зашили весь нос»», — вспомнила она.
По словам Уилсон, ей пришлось обработать рану лазером, чтобы не оставить шрам. «Мне казалось, что теперь у меня есть что‑то общее с Томом Крузом и Дэниелом Крейгом, получавшим травмы в боевиках», — пошутила Ревел.

«Шпионская свадьба» выйдет в прокат 26 июня. В центре повествования — супершпионка (играет Ребел Уилсон), за которой охотится преступный мир. Оказавшись на свадьбе подруги на экзотическом острове, она вместе с другими гостями попадает в заложники к вооруженным бандитам.

Кейт Бекинсейл недавно подала в суд на продюсеров «Черной канарейки» из‑за травмы на съемках. Актриса утверждает, что получила разрыв левого мениска после сцены, где ее бросали в стену. 

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