Ребел Уилсон рассказала о травме на съемках «Шпионской свадьбы», из‑за которой понадобилась операция

«Пришлось вызвать пластического хирурга. Он пришел около 6:30 утра, а я просто думала: «А с моим лицом когда‑нибудь все будет в порядке?». Но, к счастью, приехал действительно хороший пластический хирург из Саванны в Джорджии, который все исправил. Мне зашили весь нос»», — вспомнила она.

По словам Уилсон, ей пришлось обработать рану лазером, чтобы не оставить шрам. «Мне казалось, что теперь у меня есть что‑то общее с Томом Крузом и Дэниелом Крейгом, получавшим травмы в боевиках», — пошутила Ревел.