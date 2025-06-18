В Карелии стартовали съемки фильма по роману «Лес» Светланы Тюльбашевой

Кинокомпания Nemesis Films приступила к съемкам экранизации карельского триллера «Лес». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе издательства «Дом историй».
Дебютный роман Светланы Тюльбашевой вышел в 2024 году и мгновенно стал бестселлером. Печатный тираж книги превысил 100 тысяч экземпляров, в электронном и аудиоформате книгу прочитали более 500 тысяч человек.
По сюжету две москвички, Вика и Лика, едут на машине в путешествие по Карелии. В пути девушки останавливаются, чтобы собрать морошку, и теряются в незнакомом лесу. Во второй части книги рассказ ведется от лица мальчика Гриши, который с семьей переезжает в глухую деревню. Местные считают новых соседей странными. В конце обе несвязанные на первый взгляд истории соединяются в одну цельную картину, где мистика граничит с реальностью, а все вокруг — не то, чем кажется.
«Я знаю, с какой ответственностью и вниманием к деталям съемочная команда взялась за съемки, и верю, что фильм получится отличным. Поразительно будет увидеть, как герои „Леса“ оживают на экране. Наверное, каждый автор мечтает об экранизации своей книги, но я и
представить не могла, что эта мечта станет реальностью», — призналась автор книги Светлана Тюльбашева.
Съемки фильма, как действие в книге, проходят в Карелии. Команде пришлось добираться до локаций и перевозить оборудование через Ладожское озеро на катерах, так как дорогу смыло ливнем. По словам создателей проекта, в картине снимутся настоящие волки.
В актерский состав вошли: Карина Разумовская, Лянка Грыу, Никита Кологривый, Никита Родионов, Екатерина Васильева, Роза Хайруллина, Алексей Аникин и другие. Продюсерами проекта стали Сергей Алексанян, Гамлет Дульян, Роксана Шукюрова и Лиана Арутюнян.
«Это кино о дружбе, о поиске себя, о том, как в экстремальных условиях человек раскрывается по-настоящему — глубоко и искренне. Моя роль для меня необычная, нетипичная. Персонаж сложный, с множеством трансформаций, неожиданных поворотов. Я с огромным воодушевлением готовилась — в том числе физически, потому что съемки требовали серьезной подготовки: много экшена, абсолютно реальные локации — глухие карельские леса, куда буквально не ступала нога человека», — рассказала Лянка Грыу, которая сыграет Лику.
Режиссером картины выступил Гамлет Дульян. Он сообщил, что прочел книгу за один вечер, и сразу вдохновился этой историей.
«Мы сразу же связались с издательством, и уже через несколько дней приобрели права. Желающих сделать эту экранизацию было много, так как книга классная и стала бестселлером, но мое видение вызвало интерес. Светлана Тюльбашева — сильный автор с очень внятным и атмосферным слогом. Такая литература хорошо ложится на язык кино», — подчеркнул Дульян.
Литературный критик «Афиши Daily» Егор Михайлов называл роман «Лес» сенсацией. По его словам, история Тюльбашевой, балансирующая между хоррором и мистическим триллером, «задела какую‑то важную струну в читателях в тревожном 2024 году».