В Карелии стартовали съемки фильма по роману «Лес» Светланы Тюльбашевой

По сюжету две москвички, Вика и Лика, едут на машине в путешествие по Карелии. В пути девушки останавливаются, чтобы собрать морошку, и теряются в незнакомом лесу. Во второй части книги рассказ ведется от лица мальчика Гриши, который с семьей переезжает в глухую деревню. Местные считают новых соседей странными. В конце обе несвязанные на первый взгляд истории соединяются в одну цельную картину, где мистика граничит с реальностью, а все вокруг — не то, чем кажется.