«Возвращение в Сайлент-Хилл» выйдет в мировой прокат 23 января 2026 года

«Возвращение в Сайлент-Хилл» — продолжение фильма 2006 года — выйдет в прокат 23 января 2026 года. Об этом сообщает Deadline.
Новая экранизация по знаменитой серии видеоигр Konami расскажет о Джеймсе — мужчине, получившем загадочное письмо спустя три года после смерти любимой жены Мэри. В нем умершая женщина приглашает его в Сайлент-Хилл.
Вскоре Джеймс находит таинственный город, полный невыразимых ужасов. Фигуры знакомых и незнакомых людей уводят его все глубже в сердце этого жуткого места, заставляющего сомневаться в своей реальности и угрожающего гибелью.
Главные роли исполнили Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон. В кресло режиссера вернулся Кристоф Ганс, снявший оригинальный фильм 2006 года. За музыку вновь отвечает культовый композитор Акира Ямаока.