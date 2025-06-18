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«Возвращение в Сайлент-Хилл» выйдет в мировой прокат 23 января 2026 года

Фото: Work in Progress

«Возвращение в Сайлент-Хилл» — продолжение фильма 2006 года — выйдет в прокат 23 января 2026 года. Об этом сообщает Deadline.

Новая экранизация по знаменитой серии видеоигр Konami расскажет о Джеймсе — мужчине, получившем загадочное письмо спустя три года после смерти любимой жены Мэри. В нем умершая женщина приглашает его в Сайлент-Хилл.

Вскоре Джеймс находит таинственный город, полный невыразимых ужасов. Фигуры знакомых и незнакомых людей уводят его все глубже в сердце этого жуткого места, заставляющего сомневаться в своей реальности и угрожающего гибелью.

Главные роли исполнили Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон. В кресло режиссера вернулся Кристоф Ганс, снявший оригинальный фильм 2006 года. За музыку вновь отвечает культовый композитор Акира Ямаока.

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