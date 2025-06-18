До «Форс-мажоров» Меган Маркл сталкивалась с отказами на кастингах из‑за смешанной расы

Меган Маркл рассказала в подкасте «Aspire», что на старте актерской карьеры сталкивалась с отказами и нехваткой ролей для актрис смешанной расы.
По словам Маркл, в начале 2000-х индустрия была не готова к актрисам вне привычных этнических шаблонов. «Это было задолго до „Форс-мажоров“. Вы должны помнить, что это было совсем другое время. Поскольку я была наполовину белая, отправляли на пробы на роли „девушки по соседству“ — обычно блондинки с голубыми глазами, определенного типа.
А если роль предполагала какую‑то этничность, в таких персонажах всегда был некий надрыв, острота. И я шла и на такие роли. К тому же многие кастинг-директора думали, что я латиноамериканка», — рассказала она.
Маркл также отметила, что это сильно подрывало ее самооценку: «Это действительно тяжело. Я прошла через этап неуверенности в себе, когда была актрисой на прослушивании, и не только. Когда ты так озабочена тем, что о тебе думают окружающие».
Прорывом в ее карьере стал сериал «Форс-мажоры», куда она была утверждена в 2010 году. Шоу стало успешным на телеканале USA Network и позже приобрело популярность на Netflix. Сейчас Маркл занимается продюсированием и развитием собственного бренда.