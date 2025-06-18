В Казахстане отменили концерт Земфиры

«У меня плохие новости — концерт в Алматы не состоится. С самого начала все пошло не так. Четыре месяца согласований, перенос площадки и в финале — официальный отказ в проведении концерта от ректора, курирующего стадион „Хан-Тенгри“. Разумеется, по надуманной причине», — говорится в публикации. Артистка не уточнила повод для отмены выступления.