В Казахстане отменили концерт Земфиры

Концерт Земфиры* в Алматы, намеченный на 6 июля, отменили. Об этом певица рассказала в телеграм-канале.
«У меня плохие новости — концерт в Алматы не состоится. С самого начала все пошло не так. Четыре месяца согласований, перенос площадки и в финале — официальный отказ в проведении концерта от ректора, курирующего стадион „Хан-Тенгри“. Разумеется, по надуманной причине», — говорится в публикации. Артистка не уточнила повод для отмены выступления.
Певица поблагодарила фанатов из этой страны. «Я пыталась, Казахстан. Пыталась сгладить неловкость последней встречи, красиво попрощаться. Как бы то ни было, казахская публика прекрасна, и я благодарна вам за все прошлые концерты и воспоминания», — написала она.
В 2023 году в Казахстане разгорелся скандал после концерта исполнительницы. Земфира назвала организацию мероприятия «чудовищной». В ответ ее обвинили в неуважении к фанатам и промоутерам.
* Земфира Рамазанова признана Минюстом иностранным агентом.