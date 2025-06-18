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Сибирские художники и «Сироткин»: в Красноярске пройдет ярмарка современного искусства Scan Fair

Фото: Элина Гусарова

С 25 по 29 июня в креативном кластере «Квадрат» в Красноярске пройдет крупнейшая в регионе ярмарка современного искусства Scan Fair.

Проект, организованный Berrywood Family совместно с Сибирским институтом развития креативных индустрий, соберет более 500 работ от 43 художников и арт-групп, а также 5 галерей и 6 брендов предметного дизайна из 14 городов Сибири, Урала и Дальнего Востока.

В этом году, помимо выставочной части, посетителей ждет обширная образовательная и параллельная программа Scan City, в рамках которой 30 площадок Красноярска — рестораны, бары, шоурумы — превратятся в pop-up галереи с работами современных художников.

Так, в баре «Kiko» появятся работы Антона Тхоренко, в ресторанах «SADKO», «Мари Кюри» и BUTS 8 — Алексея Шидловского, в «Буяне» и «Чешуе» — Анастасии Безвершук, а в «Булгакове» и «Залечь на дно в Гамбурге» — Азбуниака.

Еще с 26 июня по 31 августа в музее «Площадь Мира» пройдет персональная выставка Элины Гусаровой «Пристанище» — результат 10-летней документации жизни «столбистов» (движение, участники которого занимаются свободным скалолазанием в национальном парке «Красноярские столбы») на Красноярских столбах. Выставка приурочена к 100-летию основания заповедника.

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© Фото: Элина Гусарова
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© Фото: Элина Гусарова
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© Фото: Элина Гусарова
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© Фото: Элина Гусарова

Совместно со школой Masters организаторы проведут более 10 образовательных событий: лекции о цифровом искусстве и фотографии, паблик-токи о креативной экономике, интенсивы по арт-менеджменту и перформансу, а также мастер-классы для детей и взрослых.

В рамках Scan Fair будет представлен аудиопроменад «Суриков. Затмение», подготовленного «Мобильным художественным театром». В спектаклю об одном дне сибирского живописца Василия Сурикова звучит музыка группы «Сироткин», а роль рассказчика в нём исполнил музыкант, фронтмен группы — Сергей Сироткин.

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