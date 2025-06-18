Сибирские художники и «Сироткин»: в Красноярске пройдет ярмарка современного искусства Scan Fair

Так, в баре «Kiko» появятся работы Антона Тхоренко, в ресторанах «SADKO», «Мари Кюри» и BUTS 8 — Алексея Шидловского, в «Буяне» и «Чешуе» — Анастасии Безвершук, а в «Булгакове» и «Залечь на дно в Гамбурге» — Азбуниака.