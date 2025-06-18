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Популяция антарктических тюленей резко сокращается из‑за таяния морского льда

Фото: J Dean/Unplash

Британская антарктическая служба обнаружила, что популяция одного вида тюленей сократилась на 54% с 1977 года. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на публикацию в научном журнале Global Change Biology.

Исследователи из Британской антарктической службы (BAS) следят за популяцией тюленей в субантарктическом регионе с 1970-х годов. Особое внимание они уделяют трем видам на острове Сигню: тюленям Уэдделла, антарктическим морским котикам и южным морским слонам.

Используя спутниковые данные, полученные еще в 1982 году, группа сравнила годовые изменения концентрации морского льда с подсчетами популяции тюленей, проводимых с 1977 года. Имея данные за пять десятилетий, охватывающие период длительного потепления и временного похолодания с 1998 по 2014 год, специалисты смогли составить полную картину того, как популяции тюленей реагируют на изменение ледовых условий.

Выяснилось, что популяция тюленей Уэдделла с 1977 года сократилась на 54%, а численность морских котиков — на 47%. Южные морские слоны «не продемонстрировали существенного снижения» популяции.

Сотрудники арктической службы отметили, что исследование напоминает о важности долгосрочного экологического мониторинга, а также о взаимосвязи между тремя видами тюленей и состоянием морского льда. «На этот раз мы не просто предсказываем, как дикая природа может отреагировать на сокращение морского льда и изменения окружающей среды, у нас появилась редкая возможность подтвердить это, используя надежные долгосрочные данные. Возникающая картина вызывает глубокую обеспокоенность», — сказал ученый Майкл Данн.

Таяние ледников угрожает не только животным, но и людям. Согласно докладу Всемирной метеорологической организации, оно может привести к перебоям снабжения продовольствием и водой 2 млрд человек. За последние три года произошла самая большая в истории потеря массы ледников.

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