Популяция антарктических тюленей резко сокращается из‑за таяния морского льда

Сотрудники арктической службы отметили, что исследование напоминает о важности долгосрочного экологического мониторинга, а также о взаимосвязи между тремя видами тюленей и состоянием морского льда. «На этот раз мы не просто предсказываем, как дикая природа может отреагировать на сокращение морского льда и изменения окружающей среды, у нас появилась редкая возможность подтвердить это, используя надежные долгосрочные данные. Возникающая картина вызывает глубокую обеспокоенность», — сказал ученый Майкл Данн.