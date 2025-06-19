Русский музей и ВТБ открывают официальную выставку ПМЭФ-2025

«Мы поддерживаем Русский музей с 2002 года и сделали вместе более 25 крупных выставок главных российских художников: Репина, Верещагина, Левитана, Коровина и многих других. Но авангард и XX век в искусстве — особый разговор. Это как переключить радио с классической симфонии на громкий и энергичный джаз. Для нас поддержать такую выставку и помочь ей состояться — значит напомнить о многогранном и дерзком наследии русского искусства», — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.