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Русский музей и ВТБ открывают официальную выставку ПМЭФ-2025

Фото: пресс-служба Русского музея

Русский музей совместно с ВТБ 21 июня откроют официальную выставку ПМЭФ-2025 «Наш авангард».

Экспозиция объединит более 400 работ Малевича, Кандинского, Матюшина, Гончаровой, Ларионова. Такое количество полотен авангарда представят впервые за 130 лет существования культурной институции. Специально для выставки ВТБ записал аудиогид, который озвучил оперный певец Ильдар Абдразаков.

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© Пресс-служба Русского музея
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© Пресс-служба Русского музея
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© Пресс-служба Русского музея
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© Пресс-служба Русского музея
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© Пресс-служба Русского музея

«Мы поддерживаем Русский музей с 2002 года и сделали вместе более 25 крупных выставок главных российских художников: Репина, Верещагина, Левитана, Коровина и многих других. Но авангард и XX век в искусстве — особый разговор. Это как переключить радио с классической симфонии на громкий и энергичный джаз. Для нас поддержать такую выставку и помочь ей состояться — значит напомнить о многогранном и дерзком наследии русского искусства», — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Выставка откроется на втором этаже корпуса Бенуа и продлится до 1 декабря 2025 года. Она организована по принципу систематического показа: по направлениям, течениям, пластической и мировоззренческой проблематике. В одном из тематических залов собраны портреты и автопортреты деятелей культуры и создателей феномена русского авангарда. После завершения экспозиции авангардное искусство останется в том же зале корпуса и дополнится произведениями из коллекции музея, не представленными на выставке.

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