На ПМЭФ представили смешариков-мутантов и лабубу с лицами российских политиков

Гендиректор ГК «Рики» (владеет франшизой «Смешариков») Юлия Немчина пояснила «Газете.Ru», что это не случайная трансформация. «Это намеренная трансформация, лежащая в основе принципа дизайнерской игрушки. Изображения могут быть разные, а форма узнаваемая. И нам очень приятно, что на площадке форума собралось так много поклонников Смешариков», — отметила она.