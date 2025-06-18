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На ПМЭФ представили смешариков-мутантов и лабубу с лицами российских политиков

Фото: Екатерина Шамарова/ТАСС

Смешарики-мутанты стали гостями Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Фото и видео скульптур опубликовал ТАСС.

Ежик и Крош поменялись характерными чертами ― у Кроша на голове выросли иголки, а у Ежика ― кроличьи уши.

Гендиректор ГК «Рики» (владеет франшизой «Смешариков») Юлия Немчина пояснила «Газете.Ru», что это не случайная трансформация. «Это намеренная трансформация, лежащая в основе принципа дизайнерской игрушки. Изображения могут быть разные, а форма узнаваемая. И нам очень приятно, что на площадке форума собралось так много поклонников Смешариков», — отметила она.

По словам Немчиной, на форуме ГК «Рики» представит арт-проект, направленный на развитие культуры коллекционирования в России. Создал скульптуры основатель группы компаний Илья Попов.

Еще один предмет, который может пополнить коллекции гостей форума, ― куклы Labubu с лицами российских политиков. Такие игрушки дарит гостям ПМЭФ подмосковный телеканал «360».

Авторы нарисовали на оригинальных монстриках лица Эльвиры Набиуллиной, Дмитрия Пескова, Михаила Мишустина и Сергея Лаврова. Купить такие лабубу нельзя ― телеканал выдает их гостям после интервью.

Тема игрушек развилась и на стенде группы компаний «Нацпроектстрой». Она разместила на форуме «песочницу для взрослых». Участники ПМЭФ могут устраивать в ней мини-стройки или гонки на самосвалах.

Петербургский международный экономический форум продлится с 18 по 21 июня. Тема года — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Среди заявленных участников ― президент Индонезии, вице-президенты Йемена, ЮАР и госсовета КНР, вице-премьеры Азербайджана, Армении, Казахстана, Вьетнама и Ирака. Центральным событием станет пленарная сессия с Владимиром Путиным, которая намечена на 20 июня.

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