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Производитель напитков «Жидкая смерть» выпустил холодный чай с ДНК Оззи Осборна

Фото: @ozzyosbourne

Компания Liquid Death («Жидкая смерть») объявила о выпуске ограниченной партии холодного чая, содержащих ДНК Оззи Осборна. Об этом сообщает Billboard.

Новинку назвали Infinite Ozzy («Бесконечный Оззи»). В партию вошли 10 банок с разными вкусами напитка. Каждую из них перед запуском выпил рокер. После этого музыкант расписался на них, раздавил и поместил в плотно закрытые контейнеры.

© Фото: liquiddeath.com/pages/ozzy

В Liquid Death сообщили, что цель продукта — сохранить ДНК Осборна на случай, если фанаты захотят клонировать его в будущем, как только позволят технологии и законы. Дроп поступил в продажу 17 июня и быстро был раскуплен.

Одна банка стоила 450 долларов (больше 35 тыс. рублей). Ранее бренд выпустил 100 досок для скейтборда, в которые добавили кровь скейтбордиста Тони Хоука.

Liquid Death/YouTube

Последний студийный альбом Осборна «Patient Number 9» дебютировал на третьем месте в чарте Billboard 200 в 2022 году. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, включая операции на позвоночнике и болезнь Паркинсона, музыкант остается творчески активным.

В начале февраля Осборн анонсировал свое последнее выступление. Оно состоится 5 июля в Бирмингеме. По словам жены музыканта Шэрон, болезнь прогрессирует, но Оззи рад возможности вернуться на сцену, и у него очень много эмоций по этому поводу.

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