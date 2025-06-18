Производитель напитков «Жидкая смерть» выпустил холодный чай с ДНК Оззи Осборна

В начале февраля Осборн анонсировал свое последнее выступление. Оно состоится 5 июля в Бирмингеме. По словам жены музыканта Шэрон, болезнь прогрессирует, но Оззи рад возможности вернуться на сцену, и у него очень много эмоций по этому поводу.