Робин Райт рассказала, что ей отказывались платить столько же, сколько Кевину Спейси

«Это было непросто, буду откровенна. Я сказала: „Моя героиня стала не менее популярной“. Но мне ответили: „Мы не можем платить тебе как Кевину Спейси, но сделаем тебя исполнительным продюсером и дадим возможность снимать. У тебя будет три разные зарплаты“», — поделилась она.