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Робин Райт рассказала, что ей отказывались платить столько же, сколько Кевину Спейси

Фото: Arnold Jerocki/Getty Images

Актриса Робин Райт рассказала, что во время съемок «Карточного домика» ей отказывались платить столько же, сколько Кевину Спейси. Об этом пишет Variety.

По словам актрисы, продюсеры объясняли разницу в гонорарах тем, что у нее нет премии «Оскар». Несмотря на то что ее персонаж стал таким же центральным для сюжета, как герой Кевина Спейси, актрисе пришлось добиваться равной оплаты.

«Это было непросто, буду откровенна. Я сказала: „Моя героиня стала не менее популярной“. Но мне ответили: „Мы не можем платить тебе как Кевину Спейси, но сделаем тебя исполнительным продюсером и дадим возможность снимать. У тебя будет три разные зарплаты“», — поделилась она.

По словам Райт, такая практика раньше была нормой в индустрии: «Таков был протокол в течение многих лет. Если спросить, почему какая‑то актриса не получила столько же, сколько Уилл Смит, отвечали: „Гонорар вырастет после победы [на премии]“».

Кевин Спейси недавно вернулся к роли Фрэнка Андервуда в проморолике стендапа Тима Диллона «I’m Your Mother». В видео персонаж «Карточного домика» пытается шантажировать комика чеками из приложения по доставке еды и компрометирующими фото.

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