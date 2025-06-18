Робин Райт рассказала, что ей отказывались платить столько же, сколько Кевину Спейси

Актриса Робин Райт рассказала, что во время съемок «Карточного домика» ей отказывались платить столько же, сколько Кевину Спейси. Об этом пишет Variety.
По словам актрисы, продюсеры объясняли разницу в гонорарах тем, что у нее нет премии «Оскар». Несмотря на то что ее персонаж стал таким же центральным для сюжета, как герой Кевина Спейси, актрисе пришлось добиваться равной оплаты.
«Это было непросто, буду откровенна. Я сказала: „Моя героиня стала не менее популярной“. Но мне ответили: „Мы не можем платить тебе как Кевину Спейси, но сделаем тебя исполнительным продюсером и дадим возможность снимать. У тебя будет три разные зарплаты“», — поделилась она.
По словам Райт, такая практика раньше была нормой в индустрии: «Таков был протокол в течение многих лет. Если спросить, почему какая‑то актриса не получила столько же, сколько Уилл Смит, отвечали: „Гонорар вырастет после победы [на премии]“».
Кевин Спейси недавно вернулся к роли Фрэнка Андервуда в проморолике стендапа Тима Диллона «I’m Your Mother». В видео персонаж «Карточного домика» пытается шантажировать комика чеками из приложения по доставке еды и компрометирующими фото.