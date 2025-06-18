Посетители Пикника Афиши х Сбер станут героями фильмов ― в тематической зоне Okko

Okko установит на территории Пикника Афиши х Сбер в Москве зону «КиноЛето». В ней каждый сможет создать трейлер фильма с собой в главной роли. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Тематическая зеркальная зона будет выполнена в виде огромного стенда с надувными фигурами. Специалисты Okko при помощи нейросетевых технологий будут создавать уникальные трейлеры и постеры с участием гостей фестиваля.
Для этого нужно сделать в кинозоне фото, выбрать любимый жанр фильмов и немного подождать, пока ИИ интегрирует изображение человека в картинку. На выходе получится трейлер, которым можно будет поделиться в соцсетях, а готовый постер еще и повесить на стену.
Если с жанром будущего трейлера определиться сложно, в этом помогут советы от звезд. Перед фестивалем Okko представит подборку фильмов и сериалов, составленную по предпочтениям хедлайнеров «Пикника». Например, хип-хоп-исполнитель Markul отдает предпочтение криминальным драмам, таким как «Бумер», «Альфа-дог» или «Подпольная империя», а солистка группы «Моя Мишель» Таня Ткачук любит кино поромантичнее. В ее подборке культовый «Секс в большом городе», отечественный «Служебный роман» и сказочный шедевр Миядзаки «Ходячий замок».
В этом году Пикник Афиши x Сбер вновь пройдет сразу в двух столицах: 21 июня — в московском музее-заповеднике «Коломенское», а 9 августа — на Елагином острове в Петербурге. На трех сценах фестиваля выступят десятки артистов, в том числе «Руки вверх!», Uma2rman, Cream Soda, «Моя Мишель» и «Сироткин». Гостей фестиваля ждут гастрономические спешелы, маркет локальных брендов, отдельная программа для детей, а также десятки активностей для взрослых — от граффити-батлов до сайкл-тренировок. Билеты ищите на «Афише».