Netflix работает над ребутом сериала «Земля исчезнувших»

Изначально «Земля исчезнувших» была детским сериалом. Он выходил в эфир канала NBC по субботам утром с 1974 по 1976 год. В 1985 и 1987 годах шоу транслировалось летом на CBS. Роль Рика в картине играл Спенсер Миллиган, а его детей — Уэсли Эр и Кэти Колман. Для создания некоторых персонажей авторы шоу использовали покадровую анимацию. Сейчас у ленты низкий рейтинг — всего 26% положительных рецензий от критиков и 32% от зрителей на Rotten Tomatoes.