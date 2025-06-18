Netflix работает над ребутом сериала «Земля исчезнувших»

Netflix собирается переснять сериал «Земля исчезнувших» («Land of the Lost»), который вышел в 1974 году на NBC. Проект находится на раннем этапе разработки, пишет Deadline.
В центре сюжета — отец Рик и двое его детей Уилл и Холли. Семья случайно находит портал и перемещается в доисторический мир, населенный динозаврами, другими рептилиями и прочими существами.
Изначально «Земля исчезнувших» была детским сериалом. Он выходил в эфир канала NBC по субботам утром с 1974 по 1976 год. В 1985 и 1987 годах шоу транслировалось летом на CBS. Роль Рика в картине играл Спенсер Миллиган, а его детей — Уэсли Эр и Кэти Колман. Для создания некоторых персонажей авторы шоу использовали покадровую анимацию. Сейчас у ленты низкий рейтинг — всего 26% положительных рецензий от критиков и 32% от зрителей на Rotten Tomatoes.
Несмотря на то что проект продержался всего три сезона, со временем он приобрел культовый статус. В 1991 году был снят ремейк, два сезона показывали на АBC. В 2009 году вышел одноименный полнометражный фильм с Уиллом Ферреллом в главной роли.
Сид и Марти Кроффт, а также дочь Марти Дианна Кроффт Поуп выступят продюсерами нового сериала. Сейчас идут поиски сценариста. Кастинг актеров еще не проводился.