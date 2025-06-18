На ПМЭФ представили смешариков-мутантов и лабубу с лицами российских политиков
Производитель напитков «Жидкая смерть» выпустил холодный чай с ДНК Оззи Осборна
Робин Райт рассказала, что ей отказывались платить столько же, сколько Кевину Спейси
Посетители Пикника Афиши х Сбер станут героями фильмов ― в тематической зоне Okko
Кодзима анонсировал мультфильм по вселенной Death Stranding. Сценарий пишет Аарон Гузиковски
В мире набирает популярность «лечение книгами»
Макрон опубликовал ролик с участниками саммита G7 под трек «Капибара» российского исполнителя
Ида Брук из «Укрытия» и сын Джейсона Момоа сыграют в «Дюне-3»
Амиран Сардаров присоединился к рейду движения «Стоп-шар»
Психическое здоровье отца влияет на развитие ребенка
Владелица дома Уолтера Уайта из «Во все тяжкие» начала отгонять фанатов водой из шланга
Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова
В Нью-Йорке ресторатор отпустил 110-летнего лобстера в открытый океан
«Шерлок Холмс» и «Гарри Поттер»: какие книги читают в России на английском языке
Том Рис Харрис сыграет главную роль в фильме DC о Глиноликом
Видео со львом в продуктовом магазине оказалось сгенерированным ИИ
Бруно Марс выступит на виртуальном фестивале Fortnite
Глен Пауэлл снимется в новом фильме Рона Ховарда, автора «Игр разума» и «Нокдауна»
Том Круз получит почетный «Оскар»
«Все истории заканчиваются»: вышел трейлер финального сезона «Песочного человека»
В Китае компания начала штрафовать сотрудников за то, что те смотрятся в зеркало и перекусывают
У пары лебедей на Патриарших появилось потомство
В Москве запустят самый длинный трамвайный маршрут. Путь по нему займет более 2 часов
Умерла звезда фильма «Лило и Стич» Дэвид Хекили Кенуи Белл
Фестиваль Outline рассказал о программе. В ней более 160 артистов
Пудель начал работать спасателем на пляже в Испании
Forbes представил список самых богатых и влиятельных блогеров
«Самокат» и Okko запустили лимитированное «Киноженое»

Netflix работает над ребутом сериала «Земля исчезнувших»

Фото: Sid & Marty Krofft Television Productions

Netflix собирается переснять сериал «Земля исчезнувших» («Land of the Lost»), который вышел в 1974 году на NBC. Проект находится на раннем этапе разработки, пишет Deadline.

В центре сюжета — отец Рик и двое его детей Уилл и Холли. Семья случайно находит портал и перемещается в доисторический мир, населенный динозаврами, другими рептилиями и прочими существами.

Изначально «Земля исчезнувших» была детским сериалом. Он выходил в эфир канала NBC по субботам утром с 1974 по 1976 год. В 1985 и 1987 годах шоу транслировалось летом на CBS. Роль Рика в картине играл Спенсер Миллиган, а его детей — Уэсли Эр и Кэти Колман. Для создания некоторых персонажей авторы шоу использовали покадровую анимацию. Сейчас у ленты низкий рейтинг — всего 26% положительных рецензий от критиков и 32% от зрителей на Rotten Tomatoes.

Несмотря на то что проект продержался всего три сезона, со временем он приобрел культовый статус. В 1991 году был снят ремейк, два сезона показывали на АBC. В 2009 году вышел одноименный полнометражный фильм с Уиллом Ферреллом в главной роли.

Сид и Марти Кроффт, а также дочь Марти Дианна Кроффт Поуп выступят продюсерами нового сериала. Сейчас идут поиски сценариста. Кастинг актеров еще не проводился.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами