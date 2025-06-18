В мире набирает популярность «лечение книгами»

В Великобритании и других странах библиотерапия становится все более популярным способом заботы о ментальном здоровье. Об этом сообщает Би-би-си.
Библиотерапия заключается в подборе художественной литературы, которая должна оказать положительное влияние на психическое здоровье. Такой метод начинают применять не только для улучшения психического состояния, но и для принятия сложных решений или даже лечения определенных психических расстройств.
Хотя польза от литературы по саморазвитию хорошо задокументирована, сторонники библиотерапии считают, что художественные книги дают похожий эффект. Погружение в насыщенные, реалистично выстроенные миры помогает читателям проживать эмоции, находить стратегии преодоления трудностей или хотя бы на время отвлечься от своих проблем.
Однако такой метод работает не всегда и не для всех. Согласно исследованию 2020 года психологов из Университета Сассекса, важна не только книга, но и эмоциональное вовлечение читателя в сюжет. «Когда человек эмоционально вовлечен, книга его захватывает, откликается ему, производит впечатление — именно тогда и виден эффект», ― отметила соавтор исследования Джулия Поэрио.
Специалист по когнитивным наукам из Лондонской междисциплинарной школы Джеймс Карни согласен, что просто выдать человеку роман ― бесполезно. Наибольшую пользу дает чтение в компании: обсуждение текста усиливает эффект, помогает осмыслить переживания и взглянуть на ситуацию под новым углом, отмечает он.
При этом некоторые книги могут и навредить. К примеру, в опросе 900 человек с расстройствами пищевого поведения большинство респондентов говорили, что художественные тексты с героями, у которых такие же заболевания, ухудшали их состояние. То же самое может происходить с книгами о зависимости, если читатель сам сталкивался с похожими проблемами.
Эксперты предупреждают, что библиотерапию следует считать вспомогательным элементом, а не полноценным компонентом лечения. Ее популярность во многих странах растет из‑за нехватки возможностей для обращения за психологической помощью, отмечает издание.