Кодзима анонсировал мультфильм по вселенной Death Stranding. Сценарий пишет Аарон Гузиковски
Макрон опубликовал ролик с участниками саммита G7 под трек «Капибара» российского исполнителя
Ида Брук из «Укрытия» и сын Джейсона Момоа сыграют в «Дюне-3»
Амиран Сардаров присоединился к рейду движения «Стоп-шар»
Психическое здоровье отца влияет на развитие ребенка
Владелица дома Уолтера Уайта из «Во все тяжкие» начала отгонять фанатов водой из шланга
Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова
В Нью-Йорке ресторатор отпустил 110-летнего лобстера в открытый океан
«Шерлок Холмс» и «Гарри Поттер»: какие книги читают в России на английском языке
Том Рис Харрис сыграет главную роль в фильме DC о Глиноликом
Видео со львом в продуктовом магазине оказалось сгенерированным ИИ
Бруно Марс выступит на виртуальном фестивале Fortnite
Глен Пауэлл снимется в новом фильме Рона Ховарда, автора «Игр разума» и «Нокдауна»
Том Круз получит почетный «Оскар»
«Все истории заканчиваются»: вышел трейлер финального сезона «Песочного человека»
В Китае компания начала штрафовать сотрудников за то, что те смотрятся в зеркало и перекусывают
У пары лебедей на Патриарших появилось потомство
В Москве запустят самый длинный трамвайный маршрут. Путь по нему займет более 2 часов
Умерла звезда фильма «Лило и Стич» Дэвид Хекили Кенуи Белл
Фестиваль Outline рассказал о программе. В ней более 160 артистов
Пудель начал работать спасателем на пляже в Испании
Forbes представил список самых богатых и влиятельных блогеров
«Самокат» и Okko запустили лимитированное «Киноженое»
Путин поддержал инициативу Михалкова взимать 5 млн рублей за прокат иностранного фильма
В июле россиянам потребуется виза для транзита через аэропорты Испании
Представитель Канье Уэста опроверг смену имени рэпера на Йе Йе
Гоша Рубчинский готовит совместные кроссовки с бельгийским брендом Bikkembergs
Аэропорт Домодедово конфисковали в доход государства

В мире набирает популярность «лечение книгами»

Фото: Matias North/Unsplash

В Великобритании и других странах библиотерапия становится все более популярным способом заботы о ментальном здоровье. Об этом сообщает Би-би-си.

Библиотерапия заключается в подборе художественной литературы, которая должна оказать положительное влияние на психическое здоровье. Такой метод начинают применять не только для улучшения психического состояния, но и для принятия сложных решений или даже лечения определенных психических расстройств.

Хотя польза от литературы по саморазвитию хорошо задокументирована, сторонники библиотерапии считают, что художественные книги дают похожий эффект. Погружение в насыщенные, реалистично выстроенные миры помогает читателям проживать эмоции, находить стратегии преодоления трудностей или хотя бы на время отвлечься от своих проблем.

Однако такой метод работает не всегда и не для всех. Согласно исследованию 2020 года психологов из Университета Сассекса, важна не только книга, но и эмоциональное вовлечение читателя в сюжет. «Когда человек эмоционально вовлечен, книга его захватывает, откликается ему, производит впечатление — именно тогда и виден эффект», ― отметила соавтор исследования Джулия Поэрио.

Специалист по когнитивным наукам из Лондонской междисциплинарной школы Джеймс Карни согласен, что просто выдать человеку роман ― бесполезно. Наибольшую пользу дает чтение в компании: обсуждение текста усиливает эффект, помогает осмыслить переживания и взглянуть на ситуацию под новым углом, отмечает он.

При этом некоторые книги могут и навредить. К примеру, в опросе 900 человек с расстройствами пищевого поведения большинство респондентов говорили, что художественные тексты с героями, у которых такие же заболевания, ухудшали их состояние. То же самое может происходить с книгами о зависимости, если читатель сам сталкивался с похожими проблемами.

Эксперты предупреждают, что библиотерапию следует считать вспомогательным элементом, а не полноценным компонентом лечения. Ее популярность во многих странах растет из‑за нехватки возможностей для обращения за психологической помощью, отмечает издание.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами