В мире набирает популярность «лечение книгами»

При этом некоторые книги могут и навредить. К примеру, в опросе 900 человек с расстройствами пищевого поведения большинство респондентов говорили, что художественные тексты с героями, у которых такие же заболевания, ухудшали их состояние. То же самое может происходить с книгами о зависимости, если читатель сам сталкивался с похожими проблемами.