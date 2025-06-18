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Макрон опубликовал ролик с участниками саммита G7 под трек «Капибара» российского исполнителя

Фото: emmanuelmacron

Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал в соцсетях короткое видео с участниками саммита G7 под российский трек «Капибара».

Саммит проходил в Канаде с 16 по 17 июня. На видео присутствуют сам Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц, Джорджа Мелони, Урсула фон дер Ляйен и другие. Фоном играет песня «Капибара» 22-летнего российского музыканта Сто-Личный Она-Нас (Алексея Плужникова).

Музыкант прокомментировал публикацию французского президента изданию «Подъем». «Мне скинули знакомые — удивился. Такого уровня это первая личность, конечно, президентов у меня не было. Я не думаю, что он лично выбирает трек, просто взяли трендовую песню. Многие в мире даже не знают, что она российская», — пояснил Алексей.

Автор трека предположил, что пост Макрона добавит популярности «Капибаре». «По логике должно, конечно. Но не хотелось бы, чтобы это все в политику ушло, у меня трек про зверька, а не про политику», — сказал он. Плужников добавил, что напишет французскому президенту о себе и снимет собственный ролик для «Капибары».

Песню о капибаре впервые опубликовали в июле 2022 года во «ВКонтакте», позже она стала популярной в тиктоке. В марте Билли Айлиш записала ролик под трек «Glamour» белорусских музыкантов. Она сняла совместное видео с блогершей Квен Блэквелл.

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