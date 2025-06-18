Макрон опубликовал ролик с участниками саммита G7 под трек «Капибара» российского исполнителя

Автор трека предположил, что пост Макрона добавит популярности «Капибаре». «По логике должно, конечно. Но не хотелось бы, чтобы это все в политику ушло, у меня трек про зверька, а не про политику», — сказал он. Плужников добавил, что напишет французскому президенту о себе и снимет собственный ролик для «Капибары».