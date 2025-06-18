Кодзима анонсировал мультфильм по вселенной Death Stranding. Сценарий пишет Аарон Гузиковски

«Мне нравится мир Death Stranding — он безумно креативный, мрачно красивый и при этом полон надежды. Для меня большая честь, что Хидэо Кодзима, чьим творчеством я давно восхищаюсь, пригласил меня поработать в его вселенной и создать в ней новые истории», — сказал Гузиковски. Он отметил, что рисование и анимация всегда были близки его сердцу и возможность поработать в этом формате — настоящая мечта.