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Кодзима анонсировал мультфильм по вселенной Death Stranding. Сценарий пишет Аарон Гузиковски

Фото: Kojima Productions

Kojima Productions и Line Mileage анонсировали анимационный фильм по вселенной Death Stranding.

Сценарий к проекту пишет Аарон Гузиковски — автор «Пленниц» и «Воспитанных волками». Мультфильм расскажет оригинальную историю и не станет прямой адаптацией сюжета игры. Сейчас проект находится в активной стадии разработки.

«Мне нравится мир Death Stranding — он безумно креативный, мрачно красивый и при этом полон надежды. Для меня большая честь, что Хидэо Кодзима, чьим творчеством я давно восхищаюсь, пригласил меня поработать в его вселенной и создать в ней новые истории», — сказал Гузиковски. Он отметил, что рисование и анимация всегда были близки его сердцу и возможность поработать в этом формате — настоящая мечта.

Игра Death Stranding, выпущенная в 2019 году, собрала более 20 млн игроков по всему миру. Ее действие развивается в будущем после серии загадочных взрывов под названием «Выход смерти». Мир охвачен хаосом, в нем бродят потусторонние существа, а человечество находится на грани вымирания. Главный герой — Сэм Портер Бриджес — должен пересечь разрушенные земли, чтобы спасти остатки цивилизации.

26 июня на PS5 выйдет вторая часть игры. В Death Stranding 2: On the Beach Норман Ридус вновь сыграл Сэма Бриджеса. К своим ролям также вернулись Леа Сейду и Трой Бейкер. Среди новых звезд игры — Эль Фэннинг, Сиоли Куцуна, Джордж Миллер, Лука Маринелли, Дебра Уилсон и Алисса Юнг.

Параллельно с готовящимся мультфильмом Кодзима и A24 разрабатывают фильм по игре. Недавно геймдизайнер также анонсировал аниме во вселенной Death Stranding.

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