Амиран Сардаров присоединился к рейду движения «Стоп-шар»

Блогер Амиран Сардаров присоединился к рейду нового общественного движения «Стоп-шар», которое борется с распространением «веселящего газа». Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
«Я столкнулся с тем, что иногда ко мне подходят молодые ребята и в шутку предлагают „подуть“ шары с ними, относятся к этому легкомысленно и просто. При этом „подышать шарами“ — реально опасная для жизни затея. <…> Хочу попросить прощения за то, что год назад в момент слабости подал другим плохой пример. Я меняюсь, не хочу деградировать сам. Не хочу, чтобы деградировали другие», — написал Сардаров.
«Стоп-шар» создан при поддержке Молодежного парламента Госдумы. «Мы хотим добиться повышения штрафов за пропаганду и распространение закиси азота, а также введение уголовной ответственности. От каждого из нас зависит, будет ли принят данный законопроект. Призываем вместе бороться с этой гадостью. Совместными усилиями мы сможем ее победить», — пояснил председатель Молодежного парламента Артем Николаев.
В июне 2024 года Амиран Сардаров опубликовал ролик, где на протяжении 50 минут он надувал шары (по всей видимости, с «веселящим газом») и плакал. Публикация была подписана словами: «Я люблю тебя…» Затем ролик удалили, но он успел распространиться в соцсетях.