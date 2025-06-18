Амиран Сардаров присоединился к рейду движения «Стоп-шар»

«Я столкнулся с тем, что иногда ко мне подходят молодые ребята и в шутку предлагают „подуть“ шары с ними, относятся к этому легкомысленно и просто. При этом „подышать шарами“ — реально опасная для жизни затея. <…> Хочу попросить прощения за то, что год назад в момент слабости подал другим плохой пример. Я меняюсь, не хочу деградировать сам. Не хочу, чтобы деградировали другие», — написал Сардаров.