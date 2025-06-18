Ида Брук из «Укрытия» и сын Джейсона Момоа сыграют в «Дюне-3»

Ида Брук из «Укрытия» и сын Джейсона Момоа Накоа-Вольф Момоа сыграют в «Дюне-3». Об этом сообщает Deadline.
Они исполнят роли Лето II и Ганимы — детей Пола Атрейдеса (Тимоте Шаламе) и Чани (Зендая), родившихся после событий первой книги Фрэнка Герберта. Для обоих актеров это будут дебюты на большом экране.
В фильме также вновь появится Джейсон Момоа, но теперь в виде гхолы, клонированной версии своего персонажа. Пока официального названия и даты премьеры нет, но фильм, как ожидается, станет экранизацией «Мессии Дюны» — второго романа серии.
Его сюжет разворачивается через 12 лет после событий «Дюна: Часть вторая» и фокусируется на внутреннем кризисе Пола Атрейдеса после его прихода к власти и религиозной войны, развязанной от его имени.
Фильмы Дени Вильнева «Дюна» и «Дюна: Часть вторая» стали кассовыми и высоко оцененными критиками хитами, собрав 1,12 млрд долларов в мировом прокате и получив 8 премий «Оскар» из 15 номинаций.