Психическое здоровье отца влияет на развитие ребенка

Авторы работы называют ее самым масштабным на сегодняшний день исследованием связи между психическим здоровьем отцов и развитием детей. Для него ученые проанализировали данные из 84 предыдущих исследований, в которых участвовали пары отцов и детей. Из выборки были исключены семьи, в которых у отцов были серьезные заболевания или зависимость от алкоголя или наркотиков.