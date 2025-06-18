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Психическое здоровье отца влияет на развитие ребенка

Фото: Priscilla Du Preez 🇨🇦/Unsplash

Группа австралийских ученых пришла к выводу, что плохое психическое здоровье отца может навредить развитию ребенка. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование, публикованное в журнале JAMA Pediatrics.

Согласно статье, психоэмоциональные расстройства отцов (включая депрессию, тревожность, стресс или их сочетание) слабо, но все же связаны с задержками в развитии ребенка ― когнитивном, социально-эмоциональном, речевом и физическом.

Особенно эти связи заметны в перинатальный период — от зачатия до двух лет после родов. Именно в это время, по мнению исследователей, развивающийся плод и ребенок наиболее чувствительны к психическому состоянию родителей, особенно матери.

«У мужчин повышается риск психоэмоциональных расстройств в период становления отцовства. В перинатальный период до 8% сталкиваются с клинической депрессией, 11% — с тревожностью, 6–9% — с повышенным уровнем стресса», — говорится в работе.

Старший автор исследования и доцент Исследовательского центра продолжительности жизни SEED в Университете Дикина в Австралии Делиз Хатчинсон считает, что результаты исследования подчеркивают необходимость поддерживать отцов, если общество хочет «видеть лучшие результаты для семей».

Психическое расстройство отца может повлиять на чувствительность ребенка и его отзывчивость, а также нарушить безопасность привязанности, отметила Хатчинсон. В то же время ученые не нашли связи психических расстройств у родителей с моторным и адаптивным развитием детей.

Авторы работы называют ее самым масштабным на сегодняшний день исследованием связи между психическим здоровьем отцов и развитием детей. Для него ученые проанализировали данные из 84 предыдущих исследований, в которых участвовали пары отцов и детей. Из выборки были исключены семьи, в которых у отцов были серьезные заболевания или зависимость от алкоголя или наркотиков.

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